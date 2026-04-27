    • 27 de abril de 2026 - 13:56

    El error más habitual al hacer café en cafetera italiana

    Los especialistas advierten que este método es el principal motivo por el que la bebida sale amarga y quemada.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El café es una de las bebidas favoritas en la Argentina y alrededor del mundo. En este marco, a pesar de las cafeteras modernas y tecnológica, en muchas casas la italiana sigue siendo la protagonista, pero un error común al hacerlo puede arruinar todo en minutos.

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    Según los expertos en café de especialidad, lo que nunca se debe hacer es usar agua fría al prepararlo.

    Por qué el agua fría arruina el café

    Si se comienza a preparar el café con agua fría, lo que ocurre es que pasa demasiado tiempo al fuego antes de extraerse. Eso hace que se queme y el resultado sea una taza amarga y poco agradable. La clave es usar agua caliente o templada antes de agregar el café.

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    El error más común en la cafetera italiana es usar agua fría. (Foto: AdobeStock)

    El error más común en la cafetera italiana es usar agua fría. (Foto: AdobeStock)

    El nivel del agua: un detalle que cambia todo

    El segundo error es llenar la cafetera con más agua de la necesaria. Todas las cafeteras italianas tienen una válvula de seguridad en el interior. El agua nunca debe superar esa marca. Si la pasás, la presión no se genera bien y el café sale aguado, sin sabor.

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    A la cafetera italiana se le debe agregar agua caliente para un café perfecto. (Foto: Adobe Stock)

    A la cafetera italiana se le debe agregar agua caliente para un café perfecto. (Foto: Adobe Stock)

    Además, si el agua sube antes de alcanzar la temperatura justa, el café no se extrae como corresponde y el resultado es decepcionante.

    No presiones el café: la diferencia con el espresso

    El tercer error es prensar el café en el filtro. Muchos creen que, como en la máquina de espresso, hay que compactar el café para que salga más fuerte. Pero la cafetera italiana no trabaja con la misma presión. Solo hay que llenar el filtro, nivelar y quitar el exceso.

    Cómo hacer un un café perfecto en cafetera italiana

    Después de evitar estos errores, el proceso es simple:

    • Poné agua caliente o templada en la base, sin pasar la válvula.
    • Llená el filtro con café molido, sin presionar.
    • Armá la cafetera y llevála al fuego hasta que el café suba a la parte superior.

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