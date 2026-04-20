Él es pianista, ella comerciante, son pareja y juntos invitan a amantes e inexpertos a descubrir el café de especialidad en San Juan

El café de especialidad comenzó a ganar terreno en San Juan desde hace años con la apertura de decenas de cafeterías orientadas a ello. En las misma algunas ofrecen distintos productos de la misma franquicia u otros, pero en San Juan prácticamente no hay espacios o tiendas que se dediquen solo a la venta de café. O al menos así lo notaron Javier Villegas y Gisel Heredia, quienes vieron la ausencia de estos espacios y no dudaron en concretar la idea que desde hace meses los venía rondando.

Tanto Javier como Gisel son amantes del café. Gustan de disfrutar de la bebida en cualquier momento, mucho más en el abrigo del hogar que saliendo a alguna cafetería. Si bien aseguran que no tienen una vinculación directa con el mundo cafetero, esa fascinación por la bebida los llevó a descubrir que si querían comprar café de especialidad en San Juan debían hacerlo yendo a las cafeterías o por internet, sin encontrar un sitio donde la atención personalizada los ayude a elegir en base a sus preferencias y desconocimientos.

Fue así que hace poco más de un año comenzaron a notar esta necesidad, pero demoraron tiempo en hacer realidad el proyecto de abrir la tienda propia. Fue recién este año cuando volvió a resurgir el tema y no demoraron en contactar a distintos proveedores para conocer las opciones del mercado. “En San Juan o en el país en general se cree que un buen café es caro o difícil de acceder, por eso nos pusimos como meta facilitarle a la gente el acceso al producto, acercar uno bueno al consumidor final que gusta de tomar café pero que no es un erudito en la materia, sin tecnicismos, para que se pierda el temor a esto que es relativamente nuevo” ; detalló Javier en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Así nació La Tiendita de Café , un showroom que espera pronto volverse una tienda de mayores dimensiones donde el sanjuanino pueda encontrar variedad en café, tanto en lo que son sabores, como orígenes y precios.

Abiertos a los requerimientos de quienes los contactaban, detectaron que no solo el café era parte del emprendimiento, sino también los insumos que forman parte del ritual. Fue por ello que de manera gradual comenzaron a incorporar distintas cafeteras, filtros, pavas y detalles que pueden hacer la diferencia tanto para quienes buscan armar su kit personal como también para regalar.

Ambos jóvenes destacan que lograron encontrar en el café no solo un momento de encuentro y disfrute, sino también el equilibrio ideal entre sus pasiones y profesiones. Javier pasa sus horas dictando clases de piano en el nivel preuniversitario y universitario de la Escuela de Música de la UNSJ, mientras que Gisel está enfocada en el rubro comercial, trabajando para una empresa sanjuanina y para una compañia extranjera de manera remota.

“Dentro de todo somos emprendedores en lo que hacemos por nuestros lados, y esto nos sirve como apoyo para potenciar la actividad de cada uno, pero también a nivel personal. Esa fue la principal motivación, más allá de lo que creemos que hacía falta y no estaba”, acotó Gisel.

Al proyecto de la tienda, con el producto y los insumos, los jóvenes decidieron apostar a la marca personal, lanzando “Llamita”. Se trata de un producto envasado por ellos que permite ofrecer precios competitivos en lo que es café de especialidad.

De esta manera los jóvenes proponen al público sanjuanino abrirse un poco más al mundo del café, desde el simple hecho de disfrutarlo, sin necesidad de ser barista o sommelier para poder disfrutar de sus características y particularidades. Al fin y al cabo, ¿Quién no gusta de un buen café después de una comida o al caer la tarde durante el invierno?

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Con atención personalizada, asesoría sincera y las ganas de seguir compartiendo la pasión, los jóvenes anhelan poder establecer la marca en la provincia. “Nos gustaría que se cambie el paradigma, ya que conocer lo que se consume es un punto positivo para nosotros. Proyectamos tener nuestra propia tienda física, que crezca, y poder acercar así el café a la comunidad”, señalaron.

Distintas variedades, presentaciones, en grano o molido, con o sin insumos, amplias son las opciones que ofrece La Tiendita de Café. Todos sus productos se pueden encontrar en sus redes sociales (@latienditadecafe.sj), mientras que para visitar el showroom se debe coordinar previamente con Javier y Gisel, quienes están abiertos de manera incondicional a compartir las maravillas del café, desde sus conocimientos y la pasión que tienen por la bebida.