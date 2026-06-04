Paso Agua Negra bate su propio récord: por primera vez supera los seis meses habilitado

Es la primera vez en la historia que el paso alcanza este hito, superando marcas anteriores de abril y mayo.

El Paso Internacional Agua Negra, el más alto del país, escribió una nueva página en su historia. Por primera vez desde que se lleva registro, el cruce entre la provincia de San Juan y la IV Región de Chile superó los seis meses de habilitación continua, un hito que las autoridades sanjuaninas celebran como el resultado de una gestión sostenida entre Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y sus pares chilenos.

El 26 de noviembre de 2025 comenzó la temporada. En años anteriores, el paso solía cerrarse en abril —y en el mejor de los casos, en mayo—, reabriendo recién en diciembre. Esta vez, la barrera no bajó. Junio llegó con el paso abierto, y el día a día climático sigue siendo el único árbitro.

"No existe un registro de que a esta altura del año el paso haya estado habilitado. Estamos muy contentos porque un paso de temporada estival lleve más de seis meses de habilitación interrumpida", expresó Claudia Sarmiento, secretaria de Relaciones Institucionales de San Juan en diálogo con Radio Sarmiento.

La decisión de mantener el corredor activo no es unilateral ni permanente: cada mañana, antes de las 9, los organismos de ambos países analizan condiciones de ruta, clima y seguridad. Solo entonces se emite la habilitación del día. "Esto es un minuto a minuto", resumió Sarmiento.

Según lo que explicó la funcionaria, el tránsito cayó, pero la infraestructura mejoró. Las más de 72.300 personas que cruzaron en la temporada representan una baja del 30% respecto al año anterior, atribuida principalmente a la variación del tipo de cambio que frenó los viajes a Chile. Sin embargo, ese menor flujo convivió con mejoras concretas: instalaciones sanitarias, red eléctrica, cunetas y cuatro tótemes digitales —equipados con internet, cámaras y botón de emergencia directo al SISEM— instalados pasado el puesto de Guardia Vieja, la zona más comprometida del trayecto.