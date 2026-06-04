Advierten por un aumento de casos de gripe en San Juan: cuál es el virus que más circula

San Juan atraviesa un brote de influenza que se expande en escuelas, lugares de trabajo y actividades deportivas. El virus respiratorio que predomina es el influenza A H3N2, el mismo que circula en todo el país según los reportes del Instituto Nacional Malbrán. La curva de casos viene en ascenso hace dos o tres semanas y las autoridades sanitarias esperan que en los próximos días llegue a la meseta antes de comenzar a descender.

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Así lo confirmó la licenciada Yanina González, referente de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública de la provincia, quien aclaró que los niveles actuales son comparables a los de las últimas cinco temporadas invernales. "La curva viene en aumento como lo venimos esperando", señaló, y advirtió que el pico solo puede identificarse de manera retrospectiva, cuando los casos de la semana siguiente resultan menores que los de la anterior.

"Uno se da cuenta del pico de manera retrospectiva. Cuando mirás la semana anterior y te das cuenta de que ya esta semana tenés menos casos, ahí sabés que pasó", explicó la licenciada Yanina González de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública. "Uno se da cuenta del pico de manera retrospectiva. Cuando mirás la semana anterior y te das cuenta de que ya esta semana tenés menos casos, ahí sabés que pasó", explicó la licenciada Yanina González de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública.

La mayoría de los contagios se cursan de forma leve y ambulatoria, agregó y las internaciones existen, pero representan una minoría frente al gran volumen de consultas en centros de salud y guardias. Los síntomas más frecuentes son tos, fiebre y dolor de garganta.

González fue enfática en destacar que la vacunación antigripal sigue siendo la principal medida de prevención. Subrayó que vacunarse no garantiza no enfermarse, pero sí prepara al sistema inmunológico para afrontar el virus con menor gravedad. "Tu cuerpo ya lo conoce y sabe cómo darle pelea", explicó.

Los grupos priorizados son los menores de 6 meses a 24 meses, los mayores de 65 años, las embarazadas en cualquier trimestre y las personas con factores de riesgo: inmunocomprometidos, pacientes oncológicos y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardíacas crónicas. El vacunatorio provincial atiende en dos turnos y el vacumóvil recorre distintos puntos de la ciudad. Hay stock disponible.

"Estamos a tiempo de vacunarnos y evitar complicaciones graves por gripe. No me voy a cansar de repetirlo", enfatizó

Hábitos que se perdieron tras la pandemia

González también llamó a recuperar conductas que se abandonaron: el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes cerrados y la técnica de toser o estornudar en el pliegue del codo, no en la mano. Respecto al uso del barbijo, señaló que quienes presenten síntomas respiratorios deberían utilizarlo, o al menos cubrirse con una bufanda, especialmente en salas de espera o espacios con mucha gente.

Sobre el COVID-19, la funcionaria precisó que la circulación es muy baja en comparación con la influenza. "Si tenemos 30 casos de influenza, tenemos quizás uno de COVID", ejemplificó.