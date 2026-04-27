Las 4 plantas que no tenés que cultivar en macetas de barro

Las macetas de barro se convirtieron en un clásico de la decoración. Su estética rústica, natural y minimalista las volvió protagonistas en balcones, patios y livings. Sin embargo, no todo lo que queda bien a la vista funciona igual para las plantas.

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Especialistas en jardinería advierten que este tipo de macetas no es adecuado para todas las especies . Aunque son lindas y muy elegidas, su material poroso puede jugar en contra , sobre todo en plantas que necesitan mantener la humedad para crecer saludables.

El barro tiene una característica clave: es poroso . Esto significa que permite que el agua y el aire circulen a través de sus paredes , lo que acelera la evaporación.

En la práctica, esto hace que la tierra se seque más rápido que en otros recipientes , como los de plástico o cerámica esmaltada. Para algunas plantas esto puede ser positivo, pero para otras implica estrés hídrico constante .

Hay ciertos tipos de plantas que requieren un nivel de humedad alto y constante. En estos casos, las macetas de barro pueden afectar directamente su desarrollo :

Helechos

Los helechos necesitan un sustrato siempre húmedo. En macetas de barro, la tierra se seca rápido, lo que obliga a regar con mucha más frecuencia.

Si no se mantiene esa humedad, la planta puede marchitarse en poco tiempo.

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Venus atrapamoscas

Esta planta carnívora también requiere condiciones muy específicas. Además de necesitar humedad constante, puede verse afectada por la acumulación de sales que absorbe la terracota.

Esto puede dañar sus raíces y afectar su crecimiento.

image Nunca coloques una venus atrapamoscas en una maceta de barro. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

Lirio de la paz

En este caso, sí puede adaptarse, pero con cuidados extra. Al secarse más rápido el sustrato, necesita riegos más frecuentes para mantenerse en buen estado.

Si no se puede sostener esa rutina, es preferible optar por otro tipo de maceta que conserve mejor la humedad.

image El lirio de la paz se adapta mejor a las macetas de barro, pero requiere riegos más constantes. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA).

Plantas de hoja perenne

Cuando están en exteriores, las macetas de barro pueden deteriorarse con el frío. Si no son resistentes a las heladas, pueden agrietarse o romperse.

Esto no solo afecta al recipiente, sino también a la planta.

image Las plantas de hojas perenne no están recomendadas para las macetas de barro. (Foto. Imagen ilustrativa generada con IA)

Qué tener en cuenta antes de elegir maceta

El error más común es priorizar solo el diseño. Si bien la estética suma, el tipo de material influye directamente en la salud de la planta.

Antes de elegir, conviene considerar: