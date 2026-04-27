    • 27 de abril de 2026 - 15:10

    Feng Shui: qué recomienda para dormir mejor

    Feng Shui: claves para mejorar el descanso y evitar errores comunes que afectan la calidad del sueño.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El descanso de calidad se volvió un desafío en la vida cotidiana. El estrés, el uso excesivo de pantallas, la falta de tiempo y ciertos hábitos influyen directamente en la manera en que dormimos y en cómo nos sentimos al día siguiente. Dormir mal no solo afecta el humor, sino también la concentración y la capacidad de resolver problemas.

    Leé además

    feng shui: cuales son los 5 olores que asocia con la tristeza y malestar

    Feng Shui: cuáles son los 5 olores que asocia con la tristeza y malestar
    si tenes lentes viejos, posees un tesoro: 4 ideas para aprovecharlos en casa y no tirarlos a la basura

    Si tenés lentes viejos, poseés un tesoro: 4 ideas para aprovecharlos en casa y no tirarlos a la basura

    Por Redacción Diario de Cuyo

    En ese contexto, disciplinas como el Feng Shuiproponen mirar el entorno como un factor clave. Según la especialista Montserrat Beltrán, el orden y la disposición de los espacios pueden impactar en la energía y, por lo tanto, en la calidad del sueño.

    Cómo debe ser el dormitorio para favorecer el descanso, según el Feng Shui

    De acuerdo con el Feng Shui, la habitación cumple un rol central en el bienestar. Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es el color: los ambientes completamente blancos pueden generar una sensación de frialdad que influye en el estado emocional y dificulta la relajación.

    También se recomienda prestar atención a la estructura de la cama. La presencia de un cabecero sólido —preferentemente sin huecos y no metálico— aporta estabilidad. A su vez, elementos como espejos o fotografías familiares dentro del dormitorio pueden interferir en el descanso, por lo que se sugiere evitarlos.

    El error más común: usar el espacio debajo de la cama

    Uno de los puntos que más destaca Montserrat Beltrán es la importancia de mantener libre el espacio debajo de la cama. Aunque en muchos hogares se utiliza para guardar objetos por falta de lugar, esta práctica podría afectar el sueño.

    Según explica, la acumulación de elementos en ese sector altera la circulación de la energía y puede repercutir en la dificultad para conciliar el sueño o en un descanso menos reparador.

    En definitiva, más allá de los hábitos diarios, el entorno también juega un papel clave. Pequeños cambios en la organización del dormitorio pueden convertirse en aliados para dormir mejor y mejorar la calidad de vida.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    ¿el mes de nacimiento predice tu rendimiento fisico? estudio cientifico lo revela

    ¿El mes de nacimiento predice tu rendimiento físico? Estudio científico lo revela

    Por Redacción Diario de Cuyo
    las 4 plantas que no tenes que cultivar en macetas de barro

    Las 4 plantas que no tenés que cultivar en macetas de barro

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el error mas habitual al hacer cafe en cafetera italiana

    El error más habitual al hacer café en cafetera italiana

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la mezcla casera infalible para blanquear juntas del bano facil y rapido

    La mezcla casera infalible para blanquear juntas del baño fácil y rápido

    Por Redacción Diario de Cuyo