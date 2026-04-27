Feng Shui: qué recomienda para dormir mejor

Feng Shui: claves para mejorar el descanso y evitar errores comunes que afectan la calidad del sueño.

El descanso de calidad se volvió un desafío en la vida cotidiana. El estrés, el uso excesivo de pantallas, la falta de tiempo y ciertos hábitos influyen directamente en la manera en que dormimos y en cómo nos sentimos al día siguiente. Dormir mal no solo afecta el humor, sino también la concentración y la capacidad de resolver problemas.

En ese contexto, disciplinas como el Feng Shuiproponen mirar el entorno como un factor clave. Según la especialista Montserrat Beltrán, el orden y la disposición de los espacios pueden impactar en la energía y, por lo tanto, en la calidad del sueño.

Cómo debe ser el dormitorio para favorecer el descanso, según el Feng Shui De acuerdo con el Feng Shui, la habitación cumple un rol central en el bienestar. Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es el color: los ambientes completamente blancos pueden generar una sensación de frialdad que influye en el estado emocional y dificulta la relajación.

También se recomienda prestar atención a la estructura de la cama. La presencia de un cabecero sólido —preferentemente sin huecos y no metálico— aporta estabilidad. A su vez, elementos como espejos o fotografías familiares dentro del dormitorio pueden interferir en el descanso, por lo que se sugiere evitarlos.

El error más común: usar el espacio debajo de la cama Uno de los puntos que más destaca Montserrat Beltrán es la importancia de mantener libre el espacio debajo de la cama. Aunque en muchos hogares se utiliza para guardar objetos por falta de lugar, esta práctica podría afectar el sueño.