Cómo lavar la ropa en días de humedad y lograr que se seque más rápido

Cuando la humedad no da tregua, algunos trucos caseros pueden ser grandes aliados para evitar malos olores y acelerar el secado.

Con la llegada de los días más fríos y húmedos, una de las tareas del hogar que más se complica es el secado de la ropa. Las prendas tardan más tiempo en perder la humedad y, en muchos casos, terminan adquiriendo ese característico olor a encierro que resulta difícil de eliminar.

Según especialistas en limpieza y mantenimiento del hogar, el problema no está únicamente en la falta de sol. La humedad ambiental dificulta la evaporación del agua y crea condiciones favorables para la proliferación de bacterias y hongos, responsables de los malos olores.

Los consejos para que la ropa se seque antes Uno de los trucos más efectivos consiste en realizar un centrifugado extra antes de tender la ropa. De esta manera se elimina una mayor cantidad de agua y se reduce considerablemente el tiempo de secado.

También recomiendan:

Colgar las prendas separadas entre sí para permitir la circulación del aire.

Utilizar perchas en remeras y camisas para favorecer el secado interno.

Ubicar el tender cerca de una ventana o en ambientes con buena ventilación.

Generar corrientes de aire abriendo ventanas enfrentadas.

Utilizar ventiladores para acelerar la evaporación de la humedad. El error más común Otro aspecto clave es no dejar la ropa húmeda dentro del lavarropas una vez finalizado el ciclo de lavado. Los expertos advierten que el ambiente cálido y húmedo del tambor favorece rápidamente la aparición de bacterias y moho.