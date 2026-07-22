Por qué recomiendan poner hojas de laurel en un limón

La presencia de insectos en los hogares suele convertirse en una molestia recurrente, cada vez más familias recurren a métodos caseros y sustentables para mantener los ambientes frescos, limpios y libres de plagas, destacándose una combinación simple pero sumamente efectiva: el laurel y el limón.

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Ambos ingredientes, muy comunes en cualquier cocina sanjuanina, poseen propiedades aromáticas y repelentes naturales que, al unirse, potencian sus efectos tanto para ahuyentar mosquitos y cucarachas como para eliminar malos olores.

La efectividad de este método casero radica en la mezcla de los aceites esenciales presentes en ambos elementos:

Poder repelente del laurel: Las hojas de laurel contienen cineol y eugenol, dos compuestos aromáticos cuya fragancia resulta agradable para las personas pero sumamente desagradable para insectos como moscas, mosquitos, hormigas y cucarachas.

Acción cítrica y desinfectante del limón: El limoneno presente en la cáscara del cítrico actúa como un potente neutralizador de olores indeseados y potencia el rechazo de los insectos hacia la zona tratada.

Efecto prolongado: Al combinarse, liberan un aroma fresco que perdura durante días sin necesidad de recurrir a aerosoles ni productos químicos sintéticos.

Cómo preparar el ambientador y repelente casero

Existen dos formas principales de utilizar esta fórmula en el hogar según la necesidad:

En recipientes o centros de mesa: Se debe cortar un limón por la mitad o en rodajas gruesas e incrustar o rodear con varias hojas de laurel (secas o frescas). Colocar los platos en puntos clave como ventanas, puertas de ingreso o mesadas de cocina.

Aromatizador líquido en spray: Hervir un litro de agua con un puñado de hojas de laurel y las cáscaras de dos limones durante 10 a 15 minutos. Una vez frío, colar la preparación, verterla en un pulverizador y rociar cortinas, rincones o muebles