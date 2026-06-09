Sin extractor ni ventilador: cómo quitar el olor a comida de la casa después de cocinar

La cocina ya está limpia, los platos guardados y la comida terminó hace rato. Sin embargo, el olor a frito, pescado o guiso continúa presente en distintos rincones de la casa. Lo que parece un problema difícil de resolver suele tener una explicación sencilla relacionada con la circulación del aire y los residuos que quedan después de cocinar.

No tires las cáscaras de palta: 3 formas de darles una segunda vida

Así se vería el Ford Falcon 2027: el clásico que marcó una época

A veces se piensa que la única solución es contar con una campana extractora , pero existen hábitos simples que pueden ayudar a reducir significativamente los olores incluso en hogares que no disponen de este sistema. La clave está en actuar antes de que los aromas se instalen en superficies y tejidos.

Cuando se cocina, especialmente alimentos fritos o preparaciones con mucho vapor, se liberan pequeñas partículas de grasa que viajan por el aire junto con los aromas. Estas partículas terminan depositándose sobre muebles, paredes, cortinas, alfombras y otras superficies del hogar.

Algunos aromas se convierten en las molestias más comunes del hogar.

El problema se agrava cuando la ventilación es insuficiente

Sin una adecuada renovación del aire, los olores permanecen suspendidos durante más tiempo y tienen más oportunidades de adherirse a los distintos materiales presentes en la vivienda.

Algunas preparaciones son especialmente persistentes

El pescado, las frituras, los sofritos y ciertos guisos suelen generar olores más intensos debido a la combinación de grasas, especias y temperaturas elevadas. Sin embargo, no siempre es la receta la principal responsable.

La acumulación de grasa en hornallas, distintos cubiertos, mesadas y superficies cercanas también contribuye a que los aromas continúen liberándose incluso después de terminar la cocción. Por eso, los especialistas en limpieza doméstica de Good Housekeeping coinciden en que eliminar olores no consiste únicamente en perfumar el ambiente, sino en evitar que las partículas responsables permanezcan dentro de la casa.

Qué hacer mientras se cocina para evitar que los aromas invadan toda la vivienda

La mejor forma de controlar los olores es actuar desde el inicio de la preparación.

Uno de los métodos más recomendados consiste en generar ventilación cruzada

Para lograrlo, solo hay que abrir dos ventanas ubicadas en puntos diferentes de la vivienda para favorecer la circulación natural del aire.

Este movimiento ayuda a que el vapor y las partículas de grasa salgan al exterior antes de extenderse por otras habitaciones. Incluso en días fríos, mantener una ventilación breve durante la cocción puede marcar una diferencia importante.

Otra medida sencilla es utilizar tapas en ollas y sartenes siempre que la receta lo permita. Este hábito reduce considerablemente la cantidad de vapor liberado al ambiente y limita la dispersión de olores.

y siempre que la receta lo permita. Este hábito reduce considerablemente la cantidad de vapor liberado al ambiente y Además, cocinar a temperaturas adecuadas evita que los aceites generen humo innecesario, una de las principales causas de los olores persistentes.

evita que los aceites generen humo innecesario, una de las principales causas de los olores persistentes. Mantener una vigilancia constante sobre las preparaciones también ayuda a prevenir que los alimentos se quemen, ya que los aromas producidos por la combustión suelen permanecer durante mucho más tiempo.

Cuáles son los hábitos posteriores que ayudan a mantener el aire más fresco

Una vez finalizada la comida, la rapidez con la que se realiza la limpieza tiene un impacto directo en la permanencia de los olores. Las superficies con restos de grasa continúan liberando partículas aromáticas incluso cuando la cocina ya está apagada.

Por eso, limpiar mesadas, hornallas, utensilios y recipientes utilizados inmediatamente después de cocinar es una de las recomendaciones más importantes. Este hábito evita que los residuos se acumulen y prolonguen la presencia de olores en el ambiente.

También conviene prestar especial atención a los textiles

Cortinas, repasadores, manteles, almohadones y otros tejidos cercanos a la cocina absorben fácilmente las partículas suspendidas en el aire. Cuando estos elementos no se lavan con frecuencia, pueden convertirse en una fuente constante de aromas persistentes.

Eliminar el olor a comida de la casa no depende exclusivamente de contar con una campana extractora. La ventilación adecuada, el uso de tapas durante la cocción, la limpieza inmediata de superficies y la atención a los textiles son medidas simples que pueden reducir significativamente la permanencia de los aromas.