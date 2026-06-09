Optime, el nuevo lanzamiento de Adidas Training, con Antonela Roccuzzo como modelo

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Adidas presentó a Antonela Roccuzzo como cara de su renovada línea Optime bajo el concepto “Obsesionate con Optime”. Esta campaña nace para celebrar esa versión de una misma que la colección ayuda a potenciar; una obsesión sana por superarse, impulsada por la confianza absoluta que brindan las prendas al entrenar y la versatilidad de armar looks increíbles para el día a día.

En su tercera temporada como cara de la marca, Antonela presenta el nuevo conjunto en color violeta, que incluye calzas a prueba de sentadillas, la prenda destinada a aquellas mujeres que quieren enfocarse por completo en dar lo mejor de sí en su entrenamiento, sin perder tiempo pensando en la comodidad, y sabiendo que lucen un outfit impecable que las hace sentir imparables.

A lo largo de estos años, Antonela se ha consolidado como referente de la moda y el training, imponiendo algunos de los mejores outfits para darle mucho estilo a las rutinas diarias, haciendo de la simpleza su marca registrada. Esta vez, la colección en colores violeta representa una gran parte de su estilo y refleja cómo encontrar la indumentaria adecuada te ayuda a sacar tu mejor versión, combinando la máxima tendencia con un rendimiento que te acompaña en cada movimiento.

Lo que hace verdaderamente únicas a las calzas y conjuntos Optime es su fusión perfecta de alta tecnología y diseño funcional. El gran pilar de la colección es su cobertura a prueba de squats, desarrollada con el material ADIMOVE 2.0 y tecnología Lycra Sport, que garantiza una opacidad total bajo presión y un estiramiento en cuatro direcciones para una máxima libertad de movimiento. Además, gracias a la tecnología CLIMACOOL, sus tejidos absorben la humedad de manera eficiente, manteniendo la frescura y la comodidad en todo momento. Con una tela exclusiva que brinda una sensación de segunda piel, la línea esculpe y moldea el cuerpo para potenciar la confianza dentro y fuera del gimnasio, complementándose con detalles prácticos como una cintura alta de calce seguro y un bolsillo lateral para llevar lo esencial.