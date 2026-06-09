    • 9 de junio de 2026 - 11:06

    Optime, el nuevo lanzamiento de Adidas Training, con Antonela Roccuzzo como modelo

    La marca deportiva se valió de la mujer de Lionel Messi para el lanzamiento.

    Optime, el nuevo lanzamiento de Adidas Training, con Antonela Roccuzzo como modelo

    Optime, el nuevo lanzamiento de Adidas Training, con Antonela Roccuzzo como modelo

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    Adidas presentó a Antonela Roccuzzo como cara de su renovada línea Optime bajo el concepto “Obsesionate con Optime”. Esta campaña nace para celebrar esa versión de una misma que la colección ayuda a potenciar; una obsesión sana por superarse, impulsada por la confianza absoluta que brindan las prendas al entrenar y la versatilidad de armar looks increíbles para el día a día.

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    En su tercera temporada como cara de la marca, Antonela presenta el nuevo conjunto en color violeta, que incluye calzas a prueba de sentadillas, la prenda destinada a aquellas mujeres que quieren enfocarse por completo en dar lo mejor de sí en su entrenamiento, sin perder tiempo pensando en la comodidad, y sabiendo que lucen un outfit impecable que las hace sentir imparables.

    A lo largo de estos años, Antonela se ha consolidado como referente de la moda y el training, imponiendo algunos de los mejores outfits para darle mucho estilo a las rutinas diarias, haciendo de la simpleza su marca registrada. Esta vez, la colección en colores violeta representa una gran parte de su estilo y refleja cómo encontrar la indumentaria adecuada te ayuda a sacar tu mejor versión, combinando la máxima tendencia con un rendimiento que te acompaña en cada movimiento.

    Lo que hace verdaderamente únicas a las calzas y conjuntos Optime es su fusión perfecta de alta tecnología y diseño funcional. El gran pilar de la colección es su cobertura a prueba de squats, desarrollada con el material ADIMOVE 2.0 y tecnología Lycra Sport, que garantiza una opacidad total bajo presión y un estiramiento en cuatro direcciones para una máxima libertad de movimiento. Además, gracias a la tecnología CLIMACOOL, sus tejidos absorben la humedad de manera eficiente, manteniendo la frescura y la comodidad en todo momento. Con una tela exclusiva que brinda una sensación de segunda piel, la línea esculpe y moldea el cuerpo para potenciar la confianza dentro y fuera del gimnasio, complementándose con detalles prácticos como una cintura alta de calce seguro y un bolsillo lateral para llevar lo esencial.

    adidas Training demuestra una vez más el balance definitivo entre rendimiento y estilo, acompañando a las mujeres en cada etapa de su viaje fitness y reforzando el compromiso inquebrantable de la marca con ellas, tanto dentro como fuera del deporte.

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