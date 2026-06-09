    • 9 de junio de 2026 - 10:05

    Cómo limpiar el inodoro: el truco viral del hielo para el mantenimiento rápido del baño

    El novedoso truco viral de arrojar hielo al inodoro se popularizó como un método de limpieza rápida y preventiva, ideal para mantener la higiene.

    El truco viral del hielo en el inodoro para el mantenimiento rápido del baño.

    El truco viral del hielo en el inodoro para el mantenimiento rápido del baño.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la búsqueda constante por simplificar las tareas domésticas, los métodos caseros y económicos de limpieza ganan terreno. En el último tiempo se volvió viral el hábito de arrojar cubitos de hielo en la taza del inodoro.

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    Limpieza del inodoro

    El principio detrás de este recurso es mecánico. Al tirar la cadena, la corriente de agua arrastra el hielo, generando una fricción constante contra las paredes de la loza. Ese sutil roce ayuda a despegar los residuos livianos que empiezan a acumularse en la superficie, facilitando su evacuación hacia el desagüe.

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    Es fundamental la limpieza del inodoro para evitar la propagaci&oacute;n de bacterias Foto: Shutterstock

    Es fundamental la limpieza del inodoro para evitar la propagación de bacterias Foto: Shutterstock

    Por otro lado, el agua helada que se va desprendiendo del deshielo colabora en el enjuague de la taza. Aunque no tiene el poder de disolver el sarro antiguo ni las manchas rebeldes, funciona a la perfección como un mantenimiento preventivo entre las limpiezas generales del baño.

    Para aprovechar al máximo este truco casero de limpieza, se sugiere seguir pasos simples. Por un lado, volcar una o dos tazas de cubitos de hielo directamente en el fondo del inodoro. Dejar reposar los hielos durante unos minutos antes de activar la descarga.

    Para mejorar el resultado, se puede espolvorear un poco de bicarbonato de sodio o verter un chorro de vinagre blanco antes del hielo. Se trata de dos productos clave para neutralizar olores y desinfectar sin químicos agresivos.

    Aplicar esta técnica una vez a la semana será suficiente para notar la diferencia.

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