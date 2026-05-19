No tires la Coca Cola sin gas: usala para limpiar el inodoro, herramientas o sarténes

No la tires la Coca Cola por el desagüe ni la desperdicies. En lugar de eso, aprovéchala en casa: sus ácidos naturales son excelentes para limpiar manchas difíciles en el baño, aflojar tornillos oxidados o sacar brillo a los metales.
La tradicional gaseosa tiene usos insospechados.
No la tires la Coca Cola por el desagüe ni la desperdicies. En lugar de eso, aprovéchala en casa: sus ácidos naturales son excelentes para limpiar manchas difíciles en el baño, aflojar tornillos oxidados o sacar brillo a los metales.
En lugar de desechar la gaseosa que haya perdido el gas, puedes darle una segunda vida:
Si estabas pensando en tirarla porque ya no tiene gas y sabe mal, o por algún problema con el envase, ten en cuenta estas alternativas: