    • 19 de mayo de 2026 - 11:53

    No tires la Coca Cola sin gas: usala para limpiar el inodoro, herramientas o sarténes

    La tradicional gaseosa tiene usos insospechados.

    Coca Cola, la bebida más elegida en el mundo.

    Coca Cola, la bebida más elegida en el mundo.

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    No la tires la Coca Cola por el desagüe ni la desperdicies. En lugar de eso, aprovéchala en casa: sus ácidos naturales son excelentes para limpiar manchas difíciles en el baño, aflojar tornillos oxidados o sacar brillo a los metales.

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    En lugar de desechar la gaseosa que haya perdido el gas, puedes darle una segunda vida:

    • Limpieza del hogar: Es muy efectiva para limpiar el inodoro, eliminar restos de grasa en sartenes o quitar el óxido ligero de herramientas.
    • Jardinería: Los restos diluidos a veces se usan como abono para plantas ácidas, y es muy útil para eliminar babosas y caracoles.
    • Cuidado personal: Si tienes un tono de cabello muy oscuro y el tinte te quedó demasiado intenso, enjuagarlo con refresco de cola puede ayudar a aclararlo ligeramente. [1]

    Si estabas pensando en tirarla porque ya no tiene gas y sabe mal, o por algún problema con el envase, ten en cuenta estas alternativas:

    • Repostería: Ese refresco sin gas es perfecto para preparar marinadas agridulces para carnes o usarlo como ingrediente secreto en la masa de un bizcocho de chocolate.
    • Tapas coleccionables: Si eres fanático de los coleccionables, asegúrate de guardar las tapitas, ya que suelen estar asociadas a promociones vigentes de premios o figuritas

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