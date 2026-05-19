No tires la Coca Cola sin gas: usala para limpiar el inodoro, herramientas o sarténes

Coca Cola, la bebida más elegida en el mundo.

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No la tires la Coca Cola por el desagüe ni la desperdicies. En lugar de eso, aprovéchala en casa: sus ácidos naturales son excelentes para limpiar manchas difíciles en el baño, aflojar tornillos oxidados o sacar brillo a los metales.

En lugar de desechar la gaseosa que haya perdido el gas, puedes darle una segunda vida:

Limpieza del hogar: Es muy efectiva para limpiar el inodoro, eliminar restos de grasa en sartenes o quitar el óxido ligero de herramientas.

Es muy efectiva para limpiar el inodoro, eliminar restos de grasa en sartenes o quitar el óxido ligero de herramientas. Jardinería: Los restos diluidos a veces se usan como abono para plantas ácidas, y es muy útil para eliminar babosas y caracoles.

Los restos diluidos a veces se usan como abono para plantas ácidas, y es muy útil para eliminar babosas y caracoles. Cuidado personal: Si tienes un tono de cabello muy oscuro y el tinte te quedó demasiado intenso, enjuagarlo con refresco de cola puede ayudar a aclararlo ligeramente. [1] Si estabas pensando en tirarla porque ya no tiene gas y sabe mal, o por algún problema con el envase, ten en cuenta estas alternativas: