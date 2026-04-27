    • 27 de abril de 2026 - 11:52

    Cambios simples para disfrutar del balcón en otoño

    Descubrí cómo adaptar tu balcón para gozar de la estación otoñal sin importar el descenso de la temperatura.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El otoño llegó y, aunque bajó la temperatura, el balcón no tiene por qué quedar atrás. Con un par de ajustes, ese espacio puede convertirse en el refugio perfecto para relajarte, leer o compartir un mate, sin importar el frío.

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    La clave está en sumar confort, texturas y abrigo, pero sin perder la funcionalidad. Acá te dejamos cinco ideas fáciles para que tu balcón sea el lugar más cálido de la casa.

    1. Iluminación cálida para tardes y noches

    Cuando oscurece más temprano, la iluminación se vuelve protagonista. Probá con guirnaldas de luces, faroles o velas para crear un clima íntimo y acogedor. Combiná distintos puntos de luz para evitar sombras duras y lograr un ambiente envolvente.

    2. Textiles que abrigan y decoran

    Las mantas, almohadones y fundas en tonos tierra o neutros son aliados infalibles para darle calidez al balcón. Elegí telas resistentes al exterior, como tejidos gruesos o pana, que además suman textura y sensación de abrigo.

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    De esta manera no pasarás frío (Foto: Gemini).

    De esta manera no pasarás frío (Foto: Gemini).

    3. Plantas de estación para un toque otoñal

    El balcón también puede vestirse de otoño con plantas que resistan el frío. Los colores rojizos, naranjas y amarillos aportan ese aire típico de la estación. Agrupá macetas de diferentes tamaños para sumar dinamismo visual sin recargar el espacio.

    4. Un rincón funcional para leer o relajarte

    No necesitás mucho espacio para disfrutar. Con una silla cómoda, una mesa auxiliar o un banco, podés armar un rincón de lectura o relax. Si el balcón es chico, optá por muebles plegables o livianos que puedas mover según lo necesites.

    5. Protección contra el frío y el viento

    Para usar el balcón todo el otoño, sumá cortinas de exterior, paneles o biombos que ayuden a resguardar el espacio del viento y mantener la temperatura. Elegí materiales livianos y fáciles de desmontar para adaptarlos según el clima.

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    Con estas ideas, tu balcón puede convertirse en el mejor plan para los días frescos.

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