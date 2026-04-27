Por qué los tonos cálidos dominan la coloración capilar en 2026

Cada temporada trae consigo una renovación en la forma en que entendemos el color del cabello. Pero el otoño-invierno 2026 no es una simple actualización estética: es un giro hacia la profundidad, la elegancia y la naturalidad sofisticada . Después de años dominados por rubios extremos, platinados y contrastes marcados, hoy vemos una clara inclinación hacia tonos más cálidos, envolventes y ricos en matices.

El protagonismo absoluto lo tienen los colores chocolate, moka, café, avellana y todas sus variantes. Tonos que no solo aportan brillo y dimensión, sino que también ofrecen una imagen más saludable y atemporal.

Esta tendencia no surge de la nada. Es el resultado de un cambio en la percepción de la belleza: menos artificial, más auténtica . Menos agresiva con el cabello, más consciente de su salud.

Durante mucho tiempo, el marrón fue visto como un color “seguro” o incluso aburrido. Hoy, eso cambió por completo. El marrón se reinventa con una riqueza de matices que lo vuelve protagonista.

El chocolate profundo es uno de los tonos estrella. Se trata de un marrón oscuro con subtonos cálidos que aportan brillo y una sensación de densidad al cabello. Es ideal para quienes buscan elegancia sin esfuerzo.

El moka, por su parte, tiene un carácter más neutro, ligeramente frío, con un acabado sofisticado que funciona muy bien en pieles claras y medias. Es un tono moderno, versátil y fácil de mantener.