Un nombre japonés de niña se volvió viral en la Argentina: cada vez más papás lo eligen

En los últimos años, los nombres orientales comenzaron a ganar protagonismo entre los recién nacidos en la Argentina . Aunque las opciones tradicionales de raíz europea aun lideran las listas, cada vez más familias se inclinan por alternativas más breves y con profundos significados.

Pero hay un nombre de origen japonés que se volvió tendencia en redes sociales: Hana . El mismo se traduce como “flor” , un símbolo muy fuerte en la cultura japonesa ligado a la belleza, la delicadeza y el renacer. También existe una raíz en el árabe de este mismo nombre, donde significa “felicidad” o “dicha” .

En Japón, a su vez, existe una celebración antigua llamada Hanami en la que las personas salen a observar las flores de los árboles de cerezos (en japonés, sakuras). Esto llevó a la inspiración de miles de padres japoneses a utilizar el diminutivo de Hana para honrar el nombre de sus primogénitas.

Según el portal Wisdom Library, este nombre también es muy utilizado en países de Europa del Este como la República Checa y Eslovaquia. Algunas otras versiones parecidas son Hannah, Hanna, Anna o Hania.

A lo largo del tiempo, distintas figuras públicas llevaron este nombre y contribuyeron a su difusión. Entre ellas se encuentra Hana Mandlíková, reconocida por haber ganado cuatro títulos de Grand Slam en singles. También la modelo Hana Soukupová, una de las caras más destacadas de la moda internacional, y la actriz Hana Maciuchová, recordada por su extensa trayectoria en teatro y cine.

Aunque Hana pareciera un nombre muy moderno, por estar en cientos de listas de los mejores nombres femeninos del 2026, en TikTok e Instagram, lo cierto es que los registros históricos indican que su uso ya era muy frecuente en Europa desde el siglo XIX. Según la página de genealogía Ancestry.com, en 1870 nació la mayor cantidad de personas con el nombre de Hana.

Si bien no existe un sinónimo directo en versión masculina de Hana, el equivalente con la misma raíz es Hanniel. Otras variantes podrían ser Anael o Anan, todos nombres breves, modernos y poco utilizados en la Argentina.