Rivadavia avanza con mejoras para los vecinos: comenzó la obra de urbanización en una esquina clave

Con el objetivo de potenciar la seguridad vial, el municipio de Rivadavia comenzó con la urbanización de una esquina clave como es la conformada por las calles Sargento Cabral y Cabaña. Guido Marello, secretario de Obras de esta comuna, dijo que la intervención primaria incluye la construcción de zapatas, cordones y banquinas.
El funcionario agregó que esta urbanización no está pensada sólo para embellecer el paisaje, sino para garantizar la seguridad vial, especialmente para peatones y ciclistas. ‘Con la construcción de banquinas se va a ensanchar unos cuantos centímetros la calle, dejando un espacio hormigonado para que circulen las bicicletas y los peatones con mayor seguridad’, dijo Marello.
Ampliación de la obra en Rivadavia
Si bien este trabajo de urbanización se va a concentrar en la esquina mencionada, la obra se expandirá para mejorar los servicios en la zona. El secretario de Obras dijo que también se construirán veredas de hormigón a ambos costados de la Calle Sargento Cabral, en el tramo comprendido el Callejón Ullum y Calle Cabaña.
‘Ya están casi listas las veredas del costado Sur de la Calle Sargento Cabral. Y en unos días más arrancaremos con la construcción de las del costado Norte porque vamos a construirlas en ambos lados de la calle para que los peatones puedan circular con mayor comodidad y seguridad’, dijo el funcionario
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Los trabajos se llevan a cabo con fondos y mano de obra municipales.
Financiación y término de los trabajos
Marello también recalcó que la urbanización de la esquina de calles Sargento Cabral y Cabaña se está llevando a cabo con fondos municipales como todas las obras públicas que lleva adelante el municipio.
En cuanto a la finalización de los trabajos, el funcionario dijo que depende de contar con los fondos en tiempo y forma para continuar avanzando con la obra, aunque calculó que tanto la urbanización de la esquina mencionada como la construcción de veredas sobre calle Sargento Cabral estarán listas en unos 50 días como máximo.
La obra en números
- 500 son los metros cuadrados de vereda que se construirá en Calle Sargento Cabral, entre Cabaña y Callejón Ullum.
- 600 son metros lineales de zapata, cordón y banquina que se construirán en la intersección de calles Sargento Cabral y Cabaña.