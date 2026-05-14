Rivadavia avanza con mejoras para los vecinos: comenzó la obra de urbanización en una esquina clave

Es en la intersección de calles Cabaña y Sargento Cabral donde el municipio de Rivadavia arrancó con la intervención.

Rivadavia comenzó con la obra de urbanización de la esquina conformada por las calles Sargento Cabral y Cabañas.

Con el objetivo de potenciar la seguridad vial, el municipio de Rivadavia comenzó con la urbanización de una esquina clave como es la conformada por las calles Sargento Cabral y Cabaña. Guido Marello, secretario de Obras de esta comuna, dijo que la intervención primaria incluye la construcción de zapatas, cordones y banquinas.

El funcionario agregó que esta urbanización no está pensada sólo para embellecer el paisaje, sino para garantizar la seguridad vial, especialmente para peatones y ciclistas. ‘Con la construcción de banquinas se va a ensanchar unos cuantos centímetros la calle, dejando un espacio hormigonado para que circulen las bicicletas y los peatones con mayor seguridad’, dijo Marello.

rivadavia2 La urbanización en la esquina de calles Sargento Cabral y Cabañas, en Rivavia, incluye la construcción de zapatas, cordones y banquinas.

Ampliación de la obra en Rivadavia Si bien este trabajo de urbanización se va a concentrar en la esquina mencionada, la obra se expandirá para mejorar los servicios en la zona. El secretario de Obras dijo que también se construirán veredas de hormigón a ambos costados de la Calle Sargento Cabral, en el tramo comprendido el Callejón Ullum y Calle Cabaña.

‘Ya están casi listas las veredas del costado Sur de la Calle Sargento Cabral. Y en unos días más arrancaremos con la construcción de las del costado Norte porque vamos a construirlas en ambos lados de la calle para que los peatones puedan circular con mayor comodidad y seguridad’, dijo el funcionario