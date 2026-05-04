    • 4 de mayo de 2026 - 17:59

    Condenaron a un joven por tener un arma de guerra escondida bajo el colchón en Rivadavia

    Un joven fue sentenciado a 2 años de prisión condicional en Rivadavia por tenencia de arma de guerra.

    Armas encontradas tras allanamientos en Rivadavia.&nbsp;

    Armas encontradas tras allanamientos en Rivadavia. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven fue condenado por tenencia ilegal de un arma de fuego de guerra. Se trata de Leandro Esteban Ortiz, quien fue sentenciado a cumplir una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional, tras un procedimiento policial que incluyó allanamientos simultáneos en Rivadavia.

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    Mediante un juicio abreviado acordado entre la defensa y la fiscalía, representada por la fiscal Yanina Galante y la ayudante fiscal Milagros Verón, Ortiz deberá cumplir reglas de conducta impuestas por la Justicia.

    El hallazgo del arma en Rivadavia

    El hecho ocurrió el lunes 27 de abril de 2026, alrededor de las 8:35, cuando personal de la Brigada de Investigaciones, junto a veedores judiciales y en cumplimiento de órdenes del Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, realizó allanamientos en viviendas del barrio Nuevo Cuyo.

    Durante el operativo, los efectivos requisaron dos domicilios. En la vivienda de Ortiz, encontraron una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, de color negro, escondida dentro de una caja de madera ubicada debajo del colchón.

    Ante el hallazgo, el joven fue detenido en el lugar de inmediato.

    Otro detenido en el mismo operativo

    En paralelo, en otro domicilio vinculado al procedimiento, donde reside Fabián Arrieta, los investigadores encontraron otra arma de fuego tipo pistola, además de dos miras telescópicas y cartuchos de distintos calibres (7,62, 9 mm y .22), también ocultos bajo un colchón.

    Arrieta fue aprehendido en el lugar, aunque su situación judicial no fue detallada en esta resolución.

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