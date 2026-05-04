Condenaron a un joven por tener un arma de guerra escondida bajo el colchón en Rivadavia

Un joven fue sentenciado a 2 años de prisión condicional en Rivadavia por tenencia de arma de guerra.

Un joven fue condenado por tenencia ilegal de un arma de fuego de guerra. Se trata de Leandro Esteban Ortiz, quien fue sentenciado a cumplir una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional, tras un procedimiento policial que incluyó allanamientos simultáneos en Rivadavia.

Mediante un juicio abreviado acordado entre la defensa y la fiscalía, representada por la fiscal Yanina Galante y la ayudante fiscal Milagros Verón, Ortiz deberá cumplir reglas de conducta impuestas por la Justicia.

El hallazgo del arma en Rivadavia El hecho ocurrió el lunes 27 de abril de 2026, alrededor de las 8:35, cuando personal de la Brigada de Investigaciones, junto a veedores judiciales y en cumplimiento de órdenes del Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, realizó allanamientos en viviendas del barrio Nuevo Cuyo.

Durante el operativo, los efectivos requisaron dos domicilios. En la vivienda de Ortiz, encontraron una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, de color negro, escondida dentro de una caja de madera ubicada debajo del colchón.

Ante el hallazgo, el joven fue detenido en el lugar de inmediato.