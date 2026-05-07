Rivadavia: ya comenzó la construcción del SUM y del espacio para juegos en el Barrio Aramburu

Son las instalaciones que reemplazarán a los viejos locales comerciales abandonados en este barrio de Rivadavia.

Ya comenzó la construcción del SUM y del paseo para niños en el Barrio Aramburu, Rivadavia.

El municipio de Rivadavia comenzó a transformar la imagen del Barrio Aramburu. Inició a la construcción del SUM y del espacio para juegos que reemplazarán los viejos locales comerciales que estaban abandonados y convertidos en 'aguantadero'. Esta obra forma parte del proyecto de recuperación de espacios públicos que puso en marcha el intendente, Sergio Miodowsky, con más obras.

En febrero pasado, el municipio de Rivadavia dio el primer paso para transformar este sector del Barrio Aramburu, con la demolición de lo que quedaba en pie de los viejos locales comerciales y con la limpieza del terreno. Ahora, ya avanza con la construcción de las nuevas instalaciones.

image En febrero comenzó la limpieza del predio de los viejos locales comerciales del Barrio Aramburu, en Rivadavia, para iniciar las nuevas obras.

Plazo de ejecución de la obra en Rivadavia Desde el municipio informaron que las obras tienen un plazo de unos 4 meses, por lo que en septiembre los vecinos del Barrio Aramburu como los de Villa Lourdes ya podrán comenzar a utilizar el SUM para la realización de actividades artísticas, culturales y recreativas.

También destacaron que la puesta en valor de este predio busca eliminar focos de inseguridad y mejorar la iluminación del entorno.