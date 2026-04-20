Rivadavia crece: El Barrio Stotac tendrá un nuevo SUM y Playón Deportivo de uso gratuito para lo vecinos

El intendente de Rivadavia , Sergio Miodowsky,anunció el inicio de dos obras clave que buscan transformar la vida social y deportiva de los vecinos del Barrio Stotac . Con fondos municipales y un enfoque en la integración comunitaria, el proyecto apunta a mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes, adultos y personas mayores del departamento, como otras obras en camino.

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En un anuncio que trajo alivio y entusiasmo a la comunidad de Rivadavia, el intendente Sergio Miodowsky confirmó la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) y de un Playón Deportivo en el emblemático Barrio Stotac. Estas obras no sólo representan una mejora en la infraestructura urbana, sino que están diseñadas para ofrecer un espacio de contención y recreación totalmente gratuito para todos los habitantes de la zona.

‘Queremos fortalecer el desarrollo social y deportivo en cada rincón de Rivadavia. Estas obras en el Barrio Stotac son un paso fundamental para que los vecinos tengan un lugar de encuentro de calidad’, destacó el jefe comunal.

El mes pasado, el municipio de Rivadavia inauguró la segunda parada de colectivos climatizada para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Obras en el Barrio Stotac: ¿Dónde estarán ubicadas?

La planificación ya tiene fechas y locaciones definidas. Según informó el municipio de Rivadavia, la construcción de ambos espacios comenzará en el mes de mayo.

Salón de Usos Múltiples (SUM)

Ubicado en la intersección de las calles Arturo Illia y Velázquez, este espacio contará con una superficie de 120 metros cuadrados. El SUM será el corazón de las actividades bajo techo y estará destinado a:

Actividades artísticas: clases de danzas y talleres culturales.

clases de danzas y talleres culturales. Salud y bienestar: bailoterapia y gimnasia.

bailoterapia y gimnasia. Educación: clases de apoyo escolar y capacitaciones.

clases de apoyo escolar y capacitaciones. Recreación: actividades para niños y centros de jubilados.

actividades para niños y centros de jubilados. Playón Deportivo

Por otro lado, sobre Calle Illia, entre calles Las Palmas y Espejo, se levantará un imponente playón de 600 metros cuadrados. Este sector estará equipado para la práctica de múltiples disciplinas, tales como:

Fútbol y Futsal.

Vóley y Básquet.

Handball.

Zumba y entrenamientos al aire libre.

Inversión de Rivadavia con fondos municipales

Actualmente, los equipos técnicos están ultimando los detalles del proyecto para definir el monto total de la inversión. Sin embargo, un punto fundamental es que la obra se ejecutará íntegramente con recursos propios del municipio, garantizando que el inicio sea inmediato el próximo mes.

Con esta iniciativa, el Barrio Stotac recupera un espacio vital para el deporte y la cultura, fomentando hábitos saludables y reforzando los lazos entre los vecinos de Rivadavia.