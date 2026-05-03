    • 3 de mayo de 2026 - 19:26

    Abandonaron una moto y partes de bicicletas al huir de la Policía

    Dos sujetos escaparon en Rivadavia y dejaron una moto y partes de bicicletas. Investigan si eran robadas.

    Los elementos secuestrados en este hecho de Policiales quedaron a disposición de la Justicia.

    Los elementos secuestrados en este hecho de Policiales quedaron a disposición de la Justicia.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo hecho delictivo generó preocupación en Rivadavia, donde dos hombres abandonaron una motocicleta y partes de bicicletas al advertir la presencia policial. El episodio ocurrió durante un patrullaje preventivo y ahora la Justicia busca determinar la procedencia de los elementos secuestrados.

    Leé además

    La moto adulterada en Rawson fue secuestrada tras detectarse irregularidades en motor y documentación.

    Moto adulterada en Rawson secuestraron una Bajaj Dominar y detectaron documentación falsa
    choque entre camioneta y moto en capital termino derribando un semaforo

    Choque entre camioneta y moto en Capital terminó derribando un semáforo

    Fuga, abandono y elementos sospechosos

    El procedimiento se llevó a cabo cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Norte realizaban recorridas por calle Díaz, en las inmediaciones de la Base Departamental. En ese contexto, observaron a dos sujetos con vestimenta oscura que, al notar el móvil policial, emprendieron una rápida huida.

    Durante la fuga, los sospechosos arrojaron una motocicleta marca Hero de 150cc, color negro, y continuaron corriendo hasta perderse de vista. La maniobra llamó la atención de los uniformados, que procedieron a asegurar la zona.

    En el lugar también se encontraron un cuadro de bicicleta rodado 26 de color negro y dos ruedas, elementos que quedaron bajo investigación para determinar si fueron sustraídos.

    Más información en este <a href="#">informe completo sobre hechos policiales recientes y operativos de prevención en Rivadavia y zonas cercanas</a>.

    Investigación en curso y secuestro de los objetos

    Tras el hallazgo, se dio intervención al Sistema Acusatorio. El ayudante fiscal Dr. Martín Morando dispuso iniciar “actuaciones para establecer procedencia”, con el objetivo de identificar a los propietarios legítimos de los elementos.

    Todo el material secuestrado fue trasladado a la Comisaría 26ª, donde permanece a la espera de que eventuales dueños puedan acreditar la propiedad. Mientras tanto, continúa la búsqueda de los dos sospechosos que lograron escapar.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La impactante postal de la moto incrustrada sobre la camioneta. Afortunadamente no pasó a mayores.

    Impactante choque en una esquina céntrica: una moto terminó incrustada en una camioneta

    Santana Roque y Malla Tello, los detenidos en Chimbas. 

    Los frenaron por merodear en Chimbas y descubrieron que andaban en una moto robada

    La moto robada en Capital fue hallada en Chimbas tras varios días de búsqueda.  

    Chimbas: hallaron una moto robada que había sido sustraída en un hotel

    Un sujeto cayó en Rawson con una moto robada y la patente adulterada.

    Rawson: lo descubrieron con una moto robada en pleno operativo policial