Abandonaron una moto y partes de bicicletas al huir de la Policía

Un nuevo hecho delictivo generó preocupación en Rivadavia, donde dos hombres abandonaron una motocicleta y partes de bicicletas al advertir la presencia policial. El episodio ocurrió durante un patrullaje preventivo y ahora la Justicia busca determinar la procedencia de los elementos secuestrados .

El procedimiento se llevó a cabo cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Norte realizaban recorridas por calle Díaz , en las inmediaciones de la Base Departamental. En ese contexto, observaron a dos sujetos con vestimenta oscura que, al notar el móvil policial, emprendieron una rápida huida.

Durante la fuga, los sospechosos arrojaron una motocicleta marca Hero de 150cc, color negro , y continuaron corriendo hasta perderse de vista. La maniobra llamó la atención de los uniformados, que procedieron a asegurar la zona.

En el lugar también se encontraron un cuadro de bicicleta rodado 26 de color negro y dos ruedas , elementos que quedaron bajo investigación para determinar si fueron sustraídos.

Más información en este <a href="#">informe completo sobre hechos policiales recientes y operativos de prevención en Rivadavia y zonas cercanas</a>.

Investigación en curso y secuestro de los objetos

Tras el hallazgo, se dio intervención al Sistema Acusatorio. El ayudante fiscal Dr. Martín Morando dispuso iniciar “actuaciones para establecer procedencia”, con el objetivo de identificar a los propietarios legítimos de los elementos.

Todo el material secuestrado fue trasladado a la Comisaría 26ª, donde permanece a la espera de que eventuales dueños puedan acreditar la propiedad. Mientras tanto, continúa la búsqueda de los dos sospechosos que lograron escapar.