Capital presentó una amplia propuesta gratuita de capacitación en oficios, tecnología y formación laboral

La intendente de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, encabezó este jueves la presentación oficial de la Oferta Educativa y de Formación 2026 impulsada por el municipio capitalino, en una conferencia de prensa desarrollada junto a funcionarios y concejales.

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Durante el acto, la jefa comunal destacó la importancia de generar políticas públicas que impulsen el desarrollo económico y la creación de empleo genuino.

“Y la concepción que mantenemos es que una ciudad que crece, que da oportunidades, es una ciudad que lo hace sí o sí de la mano de un desarrollo sustentable, de un desarrollo que tiene diversos ejes, que tiene que ver con la planificación, que tiene que ver con el ambiente y que tiene que ver sustancialmente con un desarrollo económico”, expresó Laciar.

Además, sostuvo que desde el inicio de la gestión se buscó transformar el rol de la Dirección de Empleo, apostando al fortalecimiento del sector privado como motor de generación de trabajo. “Concebimos que el empleo genuino, el empleo que es sustentable y que permite el desarrollo de las ciudades, lo da el sector privado”, afirmó.

En la oportunidad, se dieron a conocer los cursos y capacitaciones que comenzaron a dictarse durante abril en distintos espacios de formación de la ciudad.

Los cursos y talleres de oficios

En el CIC Manantiales se desarrollan cursos de Ofimática, con clases por la mañana y la tarde, además de Robótica, ambas propuestas con una matrícula de 20 alumnos.

Por su parte, en el Punto Digital del MHU se dictan capacitaciones en Office y Marketing Digital, mientras que también se brinda el curso de Auxiliar Administrativo destinado a personas con discapacidad.

Asimismo, mediante un convenio con el Sindicato Empleados de Comercio se desarrollan cursos de Office y Desarrollo Web.

Durante la presentación, el director de Empleo y Desarrollo Productivo, Antonio Díaz Ariza, anunció además nuevos cursos de oficios que comenzarán el próximo 18 de mayo.

En conjunto con UTHGRA se dictarán capacitaciones en Repostería, Cocinero Profesional y Hotelería/Mozo.

En tanto, mediante un convenio con la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Obreros del Porvenir, se desarrollarán cursos de Refrigeración, Electricidad, Soldadura y Tornería. Todas las propuestas tendrán una duración de dos meses.

Desde el municipio remarcaron que todas las personas capacitadas pasan a integrar la Bolsa de Empleo de Capital, herramienta que trabaja en conjunto con empresas locales para facilitar la inserción laboral.

Las cifras de nuevos empleos

Según los datos oficiales difundidos durante la conferencia, en 2024 se concretaron 118 incorporaciones laborales, en 2025 fueron 269 y, en lo que va de 2026, ya se alcanzaron 325 inserciones. De esta manera, la actual gestión municipal contabiliza un total de 712 personas incorporadas al mercado laboral.