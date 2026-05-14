    • 14 de mayo de 2026 - 19:00

    Capital presentó una amplia propuesta gratuita de capacitación en oficios, tecnología y formación laboral

    La Municipalidad de la Ciudad lanzó cursos que están destinados a fortalecer la inserción laboral y generar nuevas oportunidades para vecinos de la Capital.

    image
    La repostera del gran maestro
    La repostera del gran maestro

    Foto:

    image
    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La intendente de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, encabezó este jueves la presentación oficial de la Oferta Educativa y de Formación 2026 impulsada por el municipio capitalino, en una conferencia de prensa desarrollada junto a funcionarios y concejales.

    Leé además

    El médico Héctor David Marinero tenía 56 años. Sufrió un infarto mientras estaba solo en su departamento en Capital. 

    Creen que el médico Marinero estaba solo cuando murió y se cae la teoría del robo
    temor en una escuela de capital: un alumno de 11 anos ingreso al aula con un arma de aire comprimido

    Temor en una escuela de Capital: un alumno de 11 años ingresó al aula con un arma de aire comprimido

    Durante el acto, la jefa comunal destacó la importancia de generar políticas públicas que impulsen el desarrollo económico y la creación de empleo genuino.

    “Y la concepción que mantenemos es que una ciudad que crece, que da oportunidades, es una ciudad que lo hace sí o sí de la mano de un desarrollo sustentable, de un desarrollo que tiene diversos ejes, que tiene que ver con la planificación, que tiene que ver con el ambiente y que tiene que ver sustancialmente con un desarrollo económico”, expresó Laciar.

    Además, sostuvo que desde el inicio de la gestión se buscó transformar el rol de la Dirección de Empleo, apostando al fortalecimiento del sector privado como motor de generación de trabajo. “Concebimos que el empleo genuino, el empleo que es sustentable y que permite el desarrollo de las ciudades, lo da el sector privado”, afirmó.

    En la oportunidad, se dieron a conocer los cursos y capacitaciones que comenzaron a dictarse durante abril en distintos espacios de formación de la ciudad.

    Los cursos y talleres de oficios

    En el CIC Manantiales se desarrollan cursos de Ofimática, con clases por la mañana y la tarde, además de Robótica, ambas propuestas con una matrícula de 20 alumnos.

    Por su parte, en el Punto Digital del MHU se dictan capacitaciones en Office y Marketing Digital, mientras que también se brinda el curso de Auxiliar Administrativo destinado a personas con discapacidad.

    Asimismo, mediante un convenio con el Sindicato Empleados de Comercio se desarrollan cursos de Office y Desarrollo Web.

    Durante la presentación, el director de Empleo y Desarrollo Productivo, Antonio Díaz Ariza, anunció además nuevos cursos de oficios que comenzarán el próximo 18 de mayo.

    En conjunto con UTHGRA se dictarán capacitaciones en Repostería, Cocinero Profesional y Hotelería/Mozo.

    En tanto, mediante un convenio con la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Obreros del Porvenir, se desarrollarán cursos de Refrigeración, Electricidad, Soldadura y Tornería. Todas las propuestas tendrán una duración de dos meses.

    Desde el municipio remarcaron que todas las personas capacitadas pasan a integrar la Bolsa de Empleo de Capital, herramienta que trabaja en conjunto con empresas locales para facilitar la inserción laboral.

    Las cifras de nuevos empleos

    Según los datos oficiales difundidos durante la conferencia, en 2024 se concretaron 118 incorporaciones laborales, en 2025 fueron 269 y, en lo que va de 2026, ya se alcanzaron 325 inserciones. De esta manera, la actual gestión municipal contabiliza un total de 712 personas incorporadas al mercado laboral.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Médico hallado sin vida.

    La autopsia reveló de qué murió el médico hallado sin vida en Capital

    muerte del medico en un consorcio: la principal hipotesis apunta a que el profesional sufrio un infarto

    Muerte del médico en un consorcio: la principal hipótesis apunta a que el profesional sufrió un infarto

    quien era el hombre que hallaron muerto en un consorcio de capital: medico oncologo muy dedicado, familiero y alegre

    Quién era el hombre que hallaron muerto en un consorcio de Capital: médico oncólogo muy dedicado, familiero y alegre

    El consorcio donde hallaron al hombre muerto. Fotos: Daniel Arias

    Misterio por la muerte de un hombre en Capital: hallaron preservativos tirados y faltaban objetos de la vivienda