    • 13 de mayo de 2026 - 09:41

    La autopsia reveló de qué murió el médico hallado sin vida en Capital

    Dieron a conocer la autopsia que reveló de qué murió Héctor David Marinero, el oncólogo de 56 años encontrado sin vida en su departamento.

    Médico hallado sin vida.

    Médico hallado sin vida.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La investigación por la muerte del médico oncólogo Héctor David Marinero dio un giro este miércoles luego de conocerse el resultado preliminar de la autopsia. Fuentes judiciales confirmaron que el profesional falleció por un shock cardiogénico (infarto), por lo que la causa de muerte fue catalogada como natural.

    Leé además

    muerte del medico en un consorcio: la principal hipotesis apunta a que el profesional sufrio un infarto

    Muerte del médico en un consorcio: la principal hipótesis apunta a que el profesional sufrió un infarto
    brutal crimen: encontraron a una joven muerta y atada a su cama y su novio dio una la insolita explicacion

    Brutal crimen: encontraron a una joven muerta y atada a su cama y su novio dio una la insólita explicación

    Muerte del médico en Capital

    Marinero, de 56 años, fue encontrado sin vida este martes en su departamento ubicado en el primer piso del Consorcio San Gabriel, en inmediaciones de Avenida Alem y Mariano Moreno, en Capital.

    El caso había generado incertidumbre debido a algunas circunstancias detectadas en la vivienda. Según las primeras pericias, el médico fue hallado desnudo sobre la cama y parcialmente caído hacia un costado. El médico legista no encontró lesiones compatibles con una agresión física, aunque sí se constató que padecía problemas cardíacos y que había sido sometido a una intervención quirúrgica hace aproximadamente un mes, le habían puesto un stent.

    image

    Investigación

    Familiares advirtieron el faltante de un iPhone, joyas y una billetera, elementos que no fueron hallados en el departamento. Además, los pesquisas analizan registros de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos para reconstruir las últimas horas del médico.

    El ayudante fiscal César Recio señaló ante la prensa que, según distintos testimonios, Marinero solía recibir visitas de jóvenes en su vivienda. Una vecina aseguró haberlo visto con vida por última vez alrededor de las 16 horas del lunes, cuando abrió la puerta de su departamento tras un llamado.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Juicio por la muerte de Maradona.-

    Juicio por la muerte de Maradona: uno de los peritos que hizo la autopsia aseguró que agonizó 12 horas

    Juicio por la muerte de Diego Maradona.

    Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran los médicos que hicieron la autopsia

    Mecheras detenidas.

    Dos mecheras fueron detenidas en un local céntrico cuando intentaron llevarse prendas sin pagar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Jorge Fernando Cataldo.

    Creen que el empleado judicial instigó el robo de los aires y trató de evitar que realizaran la denuncia