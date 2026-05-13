La autopsia reveló de qué murió el médico hallado sin vida en Capital

La investigación por la muerte del médico oncólogo Héctor David Marinero dio un giro este miércoles luego de conocerse el resultado preliminar de la autopsia. Fuentes judiciales confirmaron que el profesional falleció por un shock cardiogénico (infarto) , por lo que la causa de muerte fue catalogada como natural.

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Marinero, de 56 años, fue encontrado sin vida este martes en su departamento ubicado en el primer piso del Consorcio San Gabriel, en inmediaciones de Avenida Alem y Mariano Moreno, en Capital.

El caso había generado incertidumbre debido a algunas circunstancias detectadas en la vivienda. Según las primeras pericias, el médico fue hallado desnudo sobre la cama y parcialmente caído hacia un costado. El médico legista no encontró lesiones compatibles con una agresión física, aunque sí se constató que padecía problemas cardíacos y que había sido sometido a una intervención quirúrgica hace aproximadamente un mes, le habían puesto un stent.

Investigación

Familiares advirtieron el faltante de un iPhone, joyas y una billetera, elementos que no fueron hallados en el departamento. Además, los pesquisas analizan registros de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos para reconstruir las últimas horas del médico.

El ayudante fiscal César Recio señaló ante la prensa que, según distintos testimonios, Marinero solía recibir visitas de jóvenes en su vivienda. Una vecina aseguró haberlo visto con vida por última vez alrededor de las 16 horas del lunes, cuando abrió la puerta de su departamento tras un llamado.