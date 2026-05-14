Creen que el médico Marinero estaba solo cuando murió y se cae la teoría del robo

La investigación por la muerte del médico oncólogo Héctor David Marinero dio un giro decisivo luego de que la autopsia confirmara que falleció por un shock cardiogénico compatible con sus antecedentes cardíacos. Con este resultado, los investigadores creen que el profesional estaba solo al momento de morir y comienza a desmoronarse la hipótesis de un presunto robo en el departamento .

Muerte del médico en un consorcio: la principal hipótesis apunta a que el profesional sufrió un infarto

Quién era el hombre que hallaron muerto en un consorcio de Capital: médico oncólogo muy dedicado, familiero y alegre

El médico, de 56 años, fue encontrado sin vida en su vivienda del Consorcio San Gabriel , ubicado en inmediaciones de Avenida Alem y Mariano Moreno, en Capital . El cuerpo estaba desnudo sobre la cama y parcialmente caído hacia un costado, una escena que en un primer momento generó dudas y abrió distintas líneas investigativas.

Sin embargo, las conclusiones preliminares de la autopsia descartaron signos de violencia . Además, los peritos establecieron que Marinero tenía problemas cardíacos y había sido sometido recientemente a una intervención quirúrgica en la que le colocaron un stent .

Desde la Fiscalía explicaron que, tras revisar cámaras de seguridad y reconstruir las últimas horas del médico, no encontraron movimientos compatibles con la presencia de terceros en el departamento .

“En el tramo desde que fue visto con vida por última vez hasta ayer a la tarde, no se vio ni que él bajara, ni que alguien haya subido”, indicó una fuente del caso a DIARIO DE CUYO. “En el tramo desde que fue visto con vida por última vez hasta ayer a la tarde, no se vio ni que él bajara, ni que alguien haya subido”, indicó una fuente del caso a DIARIO DE CUYO.

En ese contexto, también comenzaron a relativizarse las versiones sobre un posible robo. Inicialmente, familiares habían advertido el faltante de un iPhone, joyas y una billetera. No obstante, los investigadores señalaron que algunos de esos elementos aparecieron dentro del inmueble.

“Como ayer también dijeron que les habían sustraído la billetera y eso, lo encontramos; estaban en una cajonera”, explicó la misma fuente, quien remarcó que el departamento es amplio y todavía no se realizó una búsqueda minuciosa de todas las pertenencias.

Según detallaron, la principal hipótesis es que Marinero salió del baño, comenzó a descompensarse y alcanzó a llegar hasta la cama antes de sufrir el infarto fatal.

“Esta persona evidentemente salió del baño y se descompuso llegando a la cama, así que puede que el teléfono lo haya dejado en algún otro lugar de la casa”, señaló.

La Fiscalía aclaró que la vivienda solo fue inspeccionada para levantar evidencias visibles relacionadas con la causa de muerte, pero no se efectuó un rastrillaje exhaustivo de objetos personales. Por ese motivo, será la familia la que deberá corroborar si efectivamente falta el celular u otros elementos.

En caso de confirmarse algún faltante, la familia de Marinero deberá radicar una denuncia específica ante la Fiscalía de Delitos Contra La Propiedad para que se inicie otra investigación por separado.

Con el resultado de la autopsia ya incorporado al expediente, los investigadores de la UFI Delitos Especiales consideran cerrada la causa vinculada a la muerte del oncólogo.

“La causa para nosotros ya finaliza con esta prueba científica que nos indica que la causa de muerte es natural”, remarcó la fuente del caso.