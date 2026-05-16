    • 16 de mayo de 2026 - 13:16

    Tras separarse de Martín Lamela, Adabel Guerrero confirmó su nuevo romance: "Es todo lo que está bien"

    Adabel Guerrero abrió su corazón en una entrevista con Flor de la V y finalmente confirmó que está nuevamente enamorada.

    Adabel Guerrero﻿.

    Adabel Guerrero﻿.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego de varias semanas atravesadas por especulaciones sobre su presente sentimental, Adabel Guerrero decidió hablar públicamente y reconocer que está iniciando una nueva historia amorosa después de su separación de Martín Lamela, vínculo que duró 17 años. La artista rompió el silencio en el programa Los Profesionales, el programa de Flor de la V en El Nueve, donde confirmó que mantiene un acercamiento con Rodrigo Alenaz.

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    El hombre en cuestión trabaja como director de una competencia de karting y, según explicó la propia bailarina, la relación entre ambos comenzó de manera muy natural a través de amigos en común. Durante la charla televisiva, Adabel aclaró algunas versiones que circularon en torno al comienzo de esta relación y detalló cómo se conocieron.

    Es una persona con la que nos hicimos muy amigos, nos estamos conociendo. No fue tantas veces a Sex como dicen. Es amigo de Vale, de Vale Archimó, que un día en un after Sex, que fueron en un grupo de amigos, nos conocimos todos, nos quedamos charlando”, relató sobre aquel primer encuentro que terminó despertando algo especial entre ellos.

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    Con el correr de las semanas, la conexión se fortaleció y la exvedette reconoció que empezó a sentir algo profundo por él. Sin vueltas, habló del interés que le generó desde las primeras conversaciones y dejó en claro que las versiones sobre este romance tenían algo de cierto.

    “Es una persona que despertó mucho interés en mí, por eso no la niego, lo único que es verdad de todo lo que dijeron”, confesó sincera durante la entrevista. “Es una persona que despertó mucho interés en mí, por eso no la niego, lo único que es verdad de todo lo que dijeron”, confesó sincera durante la entrevista.

    Además, Adabel Guerrero contó que hubo algo particular en el vínculo con Rodrigo Alenaz que la impactó desde el inicio, incluso antes de que ocurriera algo sentimental entre ellos. Según explicó, las charlas que compartían comenzaron a generar una sensación diferente e inesperada.

    “A mí me llamó mucho la atención en las conversaciones que tuvimos sin que pase nada, porque fue como: ¿Quién es esta persona? ¿Qué pasa acá? Guau”, recordó sorprendida al hablar de las primeras sensaciones que le despertó el empresario.

    Incluso, fue todavía más allá al describir el efecto emocional que le produjo esta relación naciente: “En un momento dije: No quiero estar nunca más sin esta persona de alguna manera, o como amigo o como…”, confesó.

    Por último, la bailarina resumió lo importante que se volvió él en su vida y se mostró completamente entusiasmada con este presente personal. “Esta persona tiene que seguir en mi vida de la forma que sea. Fue eso lo que me pasó en las conversaciones que tuvimos, las cosas que me contaba. Él es todo lo que está bien”, concluyó.

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