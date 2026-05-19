    • 19 de mayo de 2026 - 10:34

    Se viene la Gala Patria "Hilos de Revolución": este jueves se podrán retirar las entradas por el Teatro del Bicentenario

    La organización definió los horarios.

    Se viene una nueva Gala Patria en San Juan.

    Se viene una nueva Gala Patria en San Juan.

    Foto:

    Como es tradicional, el Gobierno de San Juan presentará la Gala Patria “Hilos de Revolución”. La actividad se llevará adelante en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Esta propuesta artística celebra la construcción de nuestra identidad nacional a través de la danza, la música y la actuación.

    Leé además

    Looks para todos los gustos.

    El evento del año: los looks que marcaron los Martín Fierro 2026 de la televisión argentina

    Por María Inés Montes
    martin fierro 2026: guido kaczka se quebro al recordar a su padre fallecido

    Martín Fierro 2026: Guido Kaczka se quebró al recordar a su padre fallecido

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las funciones se realizarán el domingo 24 de mayo a las 20:30 hs y el lunes 25 de mayo a las 19:00 hs en el Teatro del Bicentenario, en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

    “Hilos de Revolución” toma la metáfora del tejido para contar cómo se fue construyendo la patria. La obra homenajea a las personas que, desde distintos lugares y realidades, aportaron con sus historias, luchas y sueños a la formación de nuestra identidad colectiva.

    Como un gran telar en movimiento, la puesta entrelaza memorias y emociones para reflejar el legado de libertad que marcó el nacimiento de la Nación y que continúa siendo el punto de partida de las generaciones futuras.

    Dividida en una obertura y tres actos, la obra propone un recorrido emotivo por las distintas voces, paisajes y experiencias que dieron vida a la Revolución de Mayo, a través de una puesta escénica que conjuga sensibilidad, fuerza y espíritu patriótico.

    Las entradas se entregarán de manera presencial el jueves 21 de mayo, de 10:00 a 14:00 hs y de 16 a 20hs en boletería del Teatro del Bicentenario. Se entregarán 2 entradas por persona hasta agotar stock y no tienen costo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    wanda nara rompio en llanto al ganar como conductora en el martin fierro: soy una mujer que tiene leucemia

    Wanda Nara rompió en llanto al ganar como conductora en el Martín Fierro: "Soy una mujer que tiene leucemia"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el duro discurso de lizy tagliani en el martin fierro despues de la denuncia por pedofilia

    El duro discurso de Lizy Tagliani en el Martín Fierro después de la denuncia por pedofilia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    guido kaczka se llevo el martin fierro de oro: todos los ganadores de la ceremonia

    Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de Oro: todos los ganadores de la ceremonia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La Alianza Francesa de San Juan será escenario de tres conferencias gratuitas: sobre Fray Justo Santa María de Oro, sobre el antiguo templo de Santo Domingo en la provincia; y el edificio del Cabildo en San Juan. 

    Mayo en la Alianza Francesa: un viaje a la memoria histórica y revolucionaria

    Por Redacción Diario de Cuyo