    • 19 de mayo de 2026 - 06:44

    Mayo en la Alianza Francesa: un viaje a la memoria histórica y revolucionaria

    A través de un ciclo de conferencias y conversatorios con distintos disertantes, analizará el proceso fundacional argentino desde múltiples perspectivas.

    La Alianza Francesa de San Juan será escenario de tres conferencias gratuitas: sobre Fray Justo Santa María de Oro, sobre el antiguo templo de Santo Domingo en la provincia; y el edificio del Cabildo en San Juan.&nbsp;

    La Alianza Francesa de San Juan será escenario de tres conferencias gratuitas: sobre Fray Justo Santa María de Oro, sobre el antiguo templo de Santo Domingo en la provincia; y el edificio del Cabildo en San Juan. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de las celebraciones por los festejos patrios, la Alianza Francesa de San Juan abre sus puertas a la comunidad para presentar “Mayo en la Alianza”. Se trata de un ambicioso ciclo cultural que propone repasar la historia nacional y regional a lo largo de tres jornadas consecutivas, con miradas renovadas.

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    Durante el ciclo, reconocidos especialistas e investigadores compartirán información sobre personajes claves, monumentos arquitectónicos y dinámicas sociales que marcaron de manera indeleble los años de la Revolución de Mayo y la posterior construcción de la memoria histórica sanjuanina.

    La trascendencia de este encuentro radica en la variedad metodológica y patrimonial que abordarán los disertantes, combinando la investigación histórica, la arquitectura y la antropología.

    Cronograma de actividades

    fray justo
    Fray Justo Santa María de Oro

    Fray Justo Santa María de Oro

    • Miércoles 27 de Mayo – 19:30 h | Conferencia

      • Título: “1810: Fray Justo Santa María de Oro, un fraile en tránsito en un mundo que cambia”

      • Disertante: Claudio Vera, Licenciado en Historia e Investigador de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Se profundizará en el rol político y religioso del prócer en un contexto de transformación global.

    • Jueves 28 de Mayo – 19:30 h | Conversatorio

      • Título: “Antiguo templo de Santo Domingo de San Juan”

      • Disertante: Luis Alberto Orellano, Arquitecto y Docente investigador de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD - UNSJ). Un recorrido por el valor identitario y estructural de este emblemático edificio religioso.

    • Viernes 29 de Mayo – 19:30 h | Conferencia

      • Título: “El edificio del Cabildo de San Juan en el relato de sus actas capitulares: las refacciones de 1781”

      • Disertante: Dra. Ana Igareta, Licenciada en Antropología y Doctora en Ciencias Naturales (FCNyM - UNLP), Investigadora Adjunta del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad (HiTePAC - FAU - UNLP) y Encargada de colecciones arqueológicas del Museo de La Plata. Una disección histórica sobre las reformas del antiguo Cabildo local previas a la revolución.

    La cita en la Alianza Francesa

    Todas las citas tendrán lugar en el horario unificado de las 19:30 h, en la sede de la Alianza Francesa de San Juan, ubicada en la esquina de Mitre y Sarmiento. La entrada libre y gratuita.

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