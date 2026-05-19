Mayo en la Alianza Francesa: un viaje a la memoria histórica y revolucionaria

A través de un ciclo de conferencias y conversatorios con distintos disertantes, analizará el proceso fundacional argentino desde múltiples perspectivas.

La Alianza Francesa de San Juan será escenario de tres conferencias gratuitas: sobre Fray Justo Santa María de Oro, sobre el antiguo templo de Santo Domingo en la provincia; y el edificio del Cabildo en San Juan.

En el marco de las celebraciones por los festejos patrios, la Alianza Francesa de San Juan abre sus puertas a la comunidad para presentar “Mayo en la Alianza”. Se trata de un ambicioso ciclo cultural que propone repasar la historia nacional y regional a lo largo de tres jornadas consecutivas, con miradas renovadas.

Durante el ciclo, reconocidos especialistas e investigadores compartirán información sobre personajes claves, monumentos arquitectónicos y dinámicas sociales que marcaron de manera indeleble los años de la Revolución de Mayo y la posterior construcción de la memoria histórica sanjuanina.

La trascendencia de este encuentro radica en la variedad metodológica y patrimonial que abordarán los disertantes, combinando la investigación histórica, la arquitectura y la antropología.