Mayo en la Alianza Francesa: un viaje a la memoria histórica y revolucionaria

En el marco de las celebraciones por los festejos patrios, la Alianza Francesa de San Juan abre sus puertas a la comunidad para presentar “Mayo en la Alianza”. Se trata de un ambicioso ciclo cultural que propone repasar la historia nacional y regional a lo largo de tres jornadas consecutivas, con miradas renovadas.
Durante el ciclo, reconocidos especialistas e investigadores compartirán información sobre personajes claves, monumentos arquitectónicos y dinámicas sociales que marcaron de manera indeleble los años de la Revolución de Mayo y la posterior construcción de la memoria histórica sanjuanina.
La trascendencia de este encuentro radica en la variedad metodológica y patrimonial que abordarán los disertantes, combinando la investigación histórica, la arquitectura y la antropología.
Cronograma de actividades
fray justo
Fray Justo Santa María de Oro
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Miércoles 27 de Mayo – 19:30 h | Conferencia
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Título: “1810: Fray Justo Santa María de Oro, un fraile en tránsito en un mundo que cambia”
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Disertante: Claudio Vera, Licenciado en Historia e Investigador de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Se profundizará en el rol político y religioso del prócer en un contexto de transformación global.
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Jueves 28 de Mayo – 19:30 h | Conversatorio
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Título: “Antiguo templo de Santo Domingo de San Juan”
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Disertante: Luis Alberto Orellano, Arquitecto y Docente investigador de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD - UNSJ). Un recorrido por el valor identitario y estructural de este emblemático edificio religioso.
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Viernes 29 de Mayo – 19:30 h | Conferencia
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Título: “El edificio del Cabildo de San Juan en el relato de sus actas capitulares: las refacciones de 1781”
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Disertante: Dra. Ana Igareta, Licenciada en Antropología y Doctora en Ciencias Naturales (FCNyM - UNLP), Investigadora Adjunta del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad (HiTePAC - FAU - UNLP) y Encargada de colecciones arqueológicas del Museo de La Plata. Una disección histórica sobre las reformas del antiguo Cabildo local previas a la revolución.
La cita en la Alianza Francesa
Todas las citas tendrán lugar en el horario unificado de las 19:30 h, en la sede de la Alianza Francesa de San Juan, ubicada en la esquina de Mitre y Sarmiento. La entrada libre y gratuita.