Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de Oro: todos los ganadores de la ceremonia

El conduc tor de El Trece se llevó el premio mayor en la ceremonia desarrollada en el Hotel Hilton. Todos los ganadores.

Después de días de ansiedad, los Martín Fierro de la televisión tuvieron su esperada ceremonia, la cual distinguió la labor de directores, actores, conductores y todo tipo de programas. El encargado de llevar adelante la premiación fue Santiago del Moro, quien convirtió la velada en una jornada especial. Después de numerosas ternas y emociones, la noche coronó a Guido Kaczka, quien se emocionó al ver el Oro en sus manos.

En el tramo final de la ceremonia Santiago del Moro anunció al Martín Fierro de Oro. “Llegó el momento, el ganador es Guido Kaczka. Fuerte el aplauso, más que merecido, una vida dedicada al laburo. Nació prácticamente en la televisión. Aquí recibe el mayor galardón”, expresó el conductor de la gala.

Tras ser ovacionado por todas las figuras, recibir abrazos y aplausos, Guido subió al escenario y afirmó: “La tele es mi vida, encontré una forma de vida desde muy chiquito. Muchas gracias a todos. Me quieren mucho y lo sentí esta noche. Trabajé en todos los canales, es una forma de vida, me gusta vivirla así, ustedes me permiten vivir de este modo. Mi hobbie es mi trabajo. Tengo mucho más de lo que imaginé”.

Antes de que Santi del Moro comenzara a mover la batuta de director de orquesta, la gala tenía asegurada un momento de alto valor emotivo: la presencia de Mirtha Legrand, quien hasta último momento no había confirmado si concurriría o no: algunos de sus familiares preferían que no, ella por supuesto que quería. Y fue así nomás. La Chiqui estuvo junto al pueblo a sus 99 años, como lo viene haciendo cenando en sus mesazas en los últimos tiempos.

Los más de 600 invitados disfrutaron de una velada única donde la alta cocina también fue protagonista. El equipo gastronómico del hotel preparó un menú de tres pasos con técnicas modernas e ingredientes seleccionados.