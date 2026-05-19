    • 19 de mayo de 2026 - 08:14

    El duro discurso de Lizy Tagliani en el Martín Fierro después de la denuncia por pedofilia

    La animadora, en medio del triunfo de La Peña de Morfi, se refirió a la falsa denuncia por pedofilia y cómo afectó esto en la adopción de su hijo Tati

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El triunfo de La Peña de Morfi como Mejor Programa Musical en los Premios Martín Fierro 2026 fue el escenario en el que Lizy Tagliani eligió responder públicamente a quienes la acusaron de delitos graves y afectaron su vida familiar. La conductora utilizó su discurso para referirse a la denuncia por presunta pedofilia que la involucró, hecha por Viviana Canosa y luego desestimada judicialmente.

    Leé además

    wanda nara rompio en llanto al ganar como conductora en el martin fierro: soy una mujer que tiene leucemia

    Wanda Nara rompió en llanto al ganar como conductora en el Martín Fierro: "Soy una mujer que tiene leucemia"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    guido kaczka se llevo el martin fierro de oro: todos los ganadores de la ceremonia

    Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de Oro: todos los ganadores de la ceremonia

    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio del clima de festejo al subir al escenario, la conductora enfatizó el costo personal de la polémica: “La Peña es un poco de familia, el asado y la música. Una familia que traté mucho de conseguir. Yo por segunda vez pude darle la oportunidad de darle una familia a un chico”, afirmó, en relación al impacto que tuvo la falsa denuncia que puso en peligro la adopción de su hijo, Tati.

    “Muchos de los que están acá se cagaron en eso. También probablemente quienes estén mirando. Dijeron que era chorra, pedófila y que me dedicaba a la trata de personas", afirmó Lizy Tagliani

    “Muchos de los que están acá se cagaron en eso. También probablemente quienes estén mirando. Dijeron que era chorra, pedófila y que me dedicaba a la trata de personas, y que había videos míos viendo pornografía infantil. Se cagaron en que había un niño de 4 años con la oportunidad de una familia”, afirmó ante un auditorio atento en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

    La figura de Lizy Tagliani quedó en el centro de la escena al reclamar justicia por su familia y por su hijo adoptivo, Tati, cuyo proceso de adopción coincidió con la difusión de la denuncia. A pesar de la repercusión mediática y las acusaciones, la Justicia desestimó los cargos en su contra.

    Embed

    "Hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse", pidió la conductora

    La exconductora de la temporada 2025 de La Peña de Morfi agradeció el reconocimiento y subrayó su trayectoria: “Estoy agradecida por haber llegado a donde llegue, de haber salido de una familia decente y estar compartiendo esto hoy con ustedes, porque de chica me críe viendo la televisión. Sin embargo, hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse”, sentenció.

    El galardón que recibió el equipo de La Peña de Morfi reforzó la presencia del ciclo como uno de los más longevos de la televisión argentina, a punto de cumplir 10 años al aire. Claudio Belocopitt, productor del programa, recordó la figura de Gerardo Rozín al dedicarle el triunfo: “Es también para vos, Gerardo”.

    La decisión del juez Ariel Lijo de archivar la causa por pedofilia que había impulsado Viviana Canosa contra Lizy Tagliani, Marley y Jey Mammon selló el desenlace de uno de los expedientes más resonantes en los tribunales federales de Comodoro Py durante el último año.

    En el fallo, al que accedió Infobae, el magistrado enfatizó la falta de pruebas determinantes y la ausencia de testimonios que permitieran sostener la acusación original de explotación de menores. “Se destaca que, a pesar de los esfuerzos tanto de este tribunal, como de la fiscalía y la querella, por profundizar la instrucción, se ha verificado un desamparo probatiorio evidente derivado de la incomparecencia de la mayoría de las presuntas víctimas citadas”, expresó Lijo en su resolución.

    La denuncia, motorizada por la ONG Madres Víctimas de Trata tras declaraciones televisivas de Canosa, señalaba la existencia de una red de trata con participación de figuras del espectáculo. Canosa ratificó sus dichos ante la Justicia y declaró en dos oportunidades, asegurando que “tomó conocimiento de la existencia de una red de trata que funcionaría desde hace años y hasta la actualidad, dedicada al reclutamiento de menores de edad a los fines de su explotación sexual”, según consta en el fallo.

    La Justicia argentina cerró la investigación por denuncia de trata de menores y explotación sexual contra varias celebridades, luego de constatar que faltaban pruebas y que la mayoría de las presuntas víctimas no declararon o no aportaron datos que permitieran avanzar. El archivo, dispuesto por el juez Lijo, no implica una condena ni una absolución, sino la imposibilidad de seguir adelante con el proceso por falta de elementos concretos

    Desde el inicio, Lizy Tagliani negó todas las acusaciones en reiteradas oportunidades de manera pública. La causa, que generó un intenso debate en el ambiente artístico y social, quedó sin efecto judicialmente por la imposibilidad de probar los hechos denunciados

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Alianza Francesa de San Juan será escenario de tres conferencias gratuitas: sobre Fray Justo Santa María de Oro, sobre el antiguo templo de Santo Domingo en la provincia; y el edificio del Cabildo en San Juan. 

    Mayo en la Alianza Francesa: un viaje a la memoria histórica y revolucionaria

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Teatro Kummel recibirá el nuevo concierto del Centro Orquestal, dirigido por el reconocido Pablo Druker. 

    Pablo Druker en el Teatro Kummel: un debut que navega entre lo conocido y lo desconocido

    Por Estela Ruiz M.
    Cada publicación de Úrsula Corberó se vuelve viral. Ahora se mostró rubia y compartió la carita de Dante Darín. 

    Úrsula Corberó: maternidad, cambio de look y nuevos desafíos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Netflix fichó a Julián Kartún con su popular personaje, Caro Pardíaco, que se probará en versión serie

    Netflix: cuenta regresiva para el estreno de Caro Pardíaco

    Por Redacción Diario de Cuyo