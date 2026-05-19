El duro discurso de Lizy Tagliani en el Martín Fierro después de la denuncia por pedofilia

El triunfo de La Peña de Morfi como Mejor Programa Musical en los Premios Martín Fierro 2026 fue el escenario en el que Lizy Tagliani eligió responder públicamente a quienes la acusaron de delitos graves y afectaron su vida familiar. La conductora utilizó su discurso para referirse a la denuncia por presunta pedofilia que la involucró, hecha por Viviana Canosa y luego desestimada judicialmente.

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En medio del clima de festejo al subir al escenario, la conductora enfatizó el costo personal de la polémica: “La Peña es un poco de familia, el asado y la música. Una familia que traté mucho de conseguir. Yo por segunda vez pude darle la oportunidad de darle una familia a un chico”, afirmó, en relación al impacto que tuvo la falsa denuncia que puso en peligro la adopción de su hijo, Tati.

“Muchos de los que están acá se cagaron en eso. También probablemente quienes estén mirando. Dijeron que era chorra, pedófila y que me dedicaba a la trata de personas", afirmó Lizy Tagliani

“Muchos de los que están acá se cagaron en eso. También probablemente quienes estén mirando. Dijeron que era chorra, pedófila y que me dedicaba a la trata de personas, y que había videos míos viendo pornografía infantil. Se cagaron en que había un niño de 4 años con la oportunidad de una familia”, afirmó ante un auditorio atento en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

La figura de Lizy Tagliani quedó en el centro de la escena al reclamar justicia por su familia y por su hijo adoptivo, Tati, cuyo proceso de adopción coincidió con la difusión de la denuncia. A pesar de la repercusión mediática y las acusaciones, la Justicia desestimó los cargos en su contra.

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Por su discurso en los #MartinFierro luego de que la Justicia archivara la denuncia de Viviana Canosa en su contra pic.twitter.com/CighN60MXf — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 19, 2026

"Hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse", pidió la conductora

La exconductora de la temporada 2025 de La Peña de Morfi agradeció el reconocimiento y subrayó su trayectoria: “Estoy agradecida por haber llegado a donde llegue, de haber salido de una familia decente y estar compartiendo esto hoy con ustedes, porque de chica me críe viendo la televisión. Sin embargo, hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, mi hijo y por todas las personas que no tienen la posibilidad de defenderse”, sentenció.

El galardón que recibió el equipo de La Peña de Morfi reforzó la presencia del ciclo como uno de los más longevos de la televisión argentina, a punto de cumplir 10 años al aire. Claudio Belocopitt, productor del programa, recordó la figura de Gerardo Rozín al dedicarle el triunfo: “Es también para vos, Gerardo”.

La decisión del juez Ariel Lijo de archivar la causa por pedofilia que había impulsado Viviana Canosa contra Lizy Tagliani, Marley y Jey Mammon selló el desenlace de uno de los expedientes más resonantes en los tribunales federales de Comodoro Py durante el último año.

En el fallo, al que accedió Infobae, el magistrado enfatizó la falta de pruebas determinantes y la ausencia de testimonios que permitieran sostener la acusación original de explotación de menores. “Se destaca que, a pesar de los esfuerzos tanto de este tribunal, como de la fiscalía y la querella, por profundizar la instrucción, se ha verificado un desamparo probatiorio evidente derivado de la incomparecencia de la mayoría de las presuntas víctimas citadas”, expresó Lijo en su resolución.

La denuncia, motorizada por la ONG Madres Víctimas de Trata tras declaraciones televisivas de Canosa, señalaba la existencia de una red de trata con participación de figuras del espectáculo. Canosa ratificó sus dichos ante la Justicia y declaró en dos oportunidades, asegurando que “tomó conocimiento de la existencia de una red de trata que funcionaría desde hace años y hasta la actualidad, dedicada al reclutamiento de menores de edad a los fines de su explotación sexual”, según consta en el fallo.

La Justicia argentina cerró la investigación por denuncia de trata de menores y explotación sexual contra varias celebridades, luego de constatar que faltaban pruebas y que la mayoría de las presuntas víctimas no declararon o no aportaron datos que permitieran avanzar. El archivo, dispuesto por el juez Lijo, no implica una condena ni una absolución, sino la imposibilidad de seguir adelante con el proceso por falta de elementos concretos

Desde el inicio, Lizy Tagliani negó todas las acusaciones en reiteradas oportunidades de manera pública. La causa, que generó un intenso debate en el ambiente artístico y social, quedó sin efecto judicialmente por la imposibilidad de probar los hechos denunciados