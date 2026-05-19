Martín Fierro 2026: Guido Kaczka se quebró al recordar a su padre fallecido

Guido Kaczka ganó un Martín Fierro en la categoría de Labor en Conducción Masculina por segunda vez en su vida . El presentador de The balls, Buenas noches familia y The floor (eltrece) se quebró al recordar a Benjamín, su papá, que nunca pudo verlo consagrarse en la entrega de APTRA tanto aquella primera ocasión como en la actual ocurrida el lunes 18 de mayo de 2026.

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Guido competía con Nicolás Occhiato (La Voz Argentina - Telefe), Iván de Pineda (Pasapalabra e Iván de viaje - Telefe), Darío Barassi (Ahora caigo, eltrece) y Santiago del Moro (Gran Hermano, Telefe) en la categoría de conducción masculina de la 54° entrega de los galardones de APTRA.

“El año pasado no gané nada y subí al escenario porque Santiago del Moro compartió su premio conmigo, así que ahora lo hago con él, con Darío, con Iván, Nico, todos genios conductores a los cuales admiro” , declaró Kaczka al recibir su estatuilla.

“Estoy feliz y lo comparto de nuevo con mi familia, mi mujer, hijos, mis hermanos. Me acuerdo de que mi viejo, la primera vez que estuve nominado, me hizo un cuadro con mi diploma. No lo gané y ojalá que mi viejo en algún lado sepa que hoy gano este premio en labor en conducción” , expresó Guido con la voz quebrada y lágrimas en sus ojos.

Embed - Guido Kaczka (eltrece) - Labor en conducción masculina - Martín Fierro 2026

Kaczka también le dedicó su galardón a Mirtha Legrand, presente en la ceremonia. “Sos lo máximo y sos la admiración total. Quizás nuestra admiración hacia vos sea lo único unánime en Argentina”, finalizó Guido.

El anterior Martín Fierro que ganó Labor en Conducción Masculina fue en 2022 por lo hecho en Bienvenidos a bordo y Los 8 escalones.

Luego, en esta edición 2026, se quedó con el Martín Fierro de Oro.