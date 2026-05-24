Mondongo en el Museo Franklin Rawson: experiencia didáctica para los peques

Los más chicos explorarán la célebre instalación a través del modelado en plastilina con talleres gratuitos durante mayo y junio.

Argentina x Mondongo. La mega obra en plastilina a partir de la cual trabajará la Cápsula Didáctica con los niños.

El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan invita a una novedosa actividad lúdica infantil. Los niños explorarán la monumental y famosa obra "Argentina" del colectivo artístico Mondongo. A través del modelado en plastilina, los participantes descubrirán la particular materialidad y los secretos de esta impactante instalación expuesta.

La actividad en el Museo Franklin Rawson La iniciativa, denominada "Cápsula Didáctica", propone una aproximación pedagógica y creativa única. Bajo la guía de docentes y artistas locales, los asistentes podrán sumergirse en el universo de Mondongo, un dúo reconocido internacionalmente por desafiar los soportes tradicionales del arte y emplear materiales no convencionales para redefinir el paisaje cultural argentino. En esta oportunidad, la plastilina -material que los consagrados artistas usaron para su obra- se convertirá en la herramienta clave para que los más pequeños experimenten con texturas, relieves y volúmenes, emulando los complejos procesos que dan vida a la muestra original.

El taller está específicamente diseñado para niños y niñas de 6 a 8 años, promoviendo el desarrollo de sus capacidades motrices y perceptivas en un entorno de aprendizaje colaborativo.

image Mondongo. Manuel Mendanha y Juliana Laffitte, junto a su instalación "Argentina", realizada totalmente en plastilina, que se expone en el Museo Franklin Rawson