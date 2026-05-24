    • 24 de mayo de 2026 - 12:13

    San Juan celebrará el 25 de Mayo a puro folclore y sabores patrios

    Diversos espacios de la provincia ofrecerán propuestas gastronómicas típicas, con shows de corte tradicionalista.

    El 25 de mayo llegará con varias opciones para celebrar en San Juan, a puro folclore y platos tradicionales.

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El lunes 25 de mayo, San Juan se vestirá de fiesta para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Y a tono con la efeméride, habrá distintos espacios con propuestas bien criollas, desde lo gastronómico hasta lo artístico.

    La música folclórica, a cargo de solistas y bandas locales -desde Inti Huama hasta el Dúo Díaz-Heredia- se complementará de maravillas con gastronomía criolla, que va desde pasteles y sopaipillas hasta un buen asado y locro.

    A continuación, la guía completa con las mejores opciones para celebrar la fecha patria:

    Dúo Díaz - Heredia

    • Propuesta: Almuerzo patrio con locro, empanadas, parrilla y vinito.
    • Show en vivo: Presentación del Dúo Díaz - Heredia.
    • Precio: Derecho a show $5.000 (menú a la carta, se requiere reservar mesa).
    • Ubicación y contacto: Tierras Negras. Calle 11 a 300 metros al Este de Ruta Nacional 40. Reservas al 264-4992928.
    Gustavo García

    • Propuesta: Almuerzo criollo para celebrar el día patrio con tradición, música y amigos.
    • Show en vivo: Gustavo García y Amigos
    • Horario: A partir de las 13:00 h
    • Ubicación y contacto: Camping del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (Urquiza 507 Norte, Santa Lucía). Reserva de porciones de locro al 264-4707190.

    Ahura

    • Propuesta: Mediodía patrio con opciones de parrilla, pastas y pescados.
    • Show en vivo: Ahura
    • Ubicación y contacto: El Faro. Calle 5 Vieja y Ramón Franco, Médano de Oro. Reservas al 264-5899188.

    Seba Garay y Nicolás Olivieri

    • Propuesta: Almuerzo patrio que incluye locro, copa de vino, 2 empanadas y postre.
    • Show en vivo: Seba Garay y Nicolás Olivieri.
    • Precio: $30.000 por persona.
    • Ubicación: Vrote. Av. Ignacio de la Roza 1582 oeste. Con reserva previa. Teléfono 264-4672942

    Luciano Sagua

    • Propuesta: Almuerzo con opciones de la "Cantina Foro" (locro, pastelitos de carne, empanadas al horno, pastelitos dulces, vinos y bebidas) y "El Rincón de los Sabores" (punta de espalda a la llama con guarnición, locro, humitas y sopaipillas). Habrá chocolate para todos y la Feria Multiespacio de Emprendedores.
    • Show en vivo: Luciano Sagua.
    • Horario: Ingreso desde las 12:30 h. Las entradas se retiran por el Foro.
    • Ubicación y contacto: Camping del Foro de Abogados, 256 Oeste. Reservas de porciones al 264-5272844 (Cantina) o 264-5407574 (El Rincón de los Sabores).

    El Siete Cincuenta

    • Propuesta: almuerzo desde las 13:00 h y un menú patrio especial de sunset
    • Show: El Siete Cincuenta
    • Ubicación: Joy Wine (Honduras s/n, Santa Lucía)
    Dúo Herencia

    • Propuesta: Menú especial patrio. Entrada: empanadas. Plato principal: locro o patagónico de punta de espalda. Postre: vigilante. Bebida: copa de vino. Desde las 20:00 h
    • Show en vivo: Dúo Herencia.
    • Precio: Menú completo $30.000. Derecho a show: $5.000.
    • Ubicación: Estación Patagonia. Castelli 500 sur

    Inti Huama

    • Propuesta: Menú patrio al mediodía. Entrada: pastelitos. Plato principal: parrilla libre + vino libre.
    • Show en vivo: Inti Huama.
    • Precio: $38.000 por persona.
    • Ubicación: Pirlo Bodegón. Mendoza y Salvador del Carril. Teléfono 264 6098255
