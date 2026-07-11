Ruptura y sospechas: fin del amor entre Juana Viale y Yago Lange

Medios nacionales dieron detalles detrás de la separación de la conductora y el deportista; y hablan de una tercera en discordia.

Juana Viale evitó respuestas cuando medios nacionales le preguntaron por los rumores de infidelidad de su ahora ex.

La aparente armoniosa separación entre Juana Viale y Yago Lange tras tres años de noviazgo dio un giro drástico. Aunque inicialmente se atribuyó el final de la pareja a agendas incompatibles y proyectos de vida distanciados, una nueva y explosiva versión apunta a una presunta infidelidad como el verdadero detonante.

El quiebre salió a la luz pública hace un mes, señalando un desgaste natural provocado por las extensas travesías del regatista olímpico y ambientalista. Sin embargo, revelaciones periodísticas recientes desmoronaron esa hipótesis inicial al sugerir la existencia de una tercera persona en discordia. Según fuentes del espectáculo, las supuestas obligaciones del deportista que impedían los encuentros con la conductora en realidad habrían estado orientadas hacia otra compañía, lo que precipitó la ruptura definitiva.

Juana Viale y Yago, tiempos felices Separación y silencio Este trasfondo afectó visiblemente a la nieta de Mirtha Legrand. Allegados a la producción de su ciclo televisivo confirmaron que su estado de ánimo decayó notablemente durante los últimos días, mostrándose inusualmente solitaria, apesadumbrada y esquiva con su entorno habitual en los estudios.

La tensión alcanzó su punto máximo en la vía pública cuando la prensa intentó obtener su testimonio sobre estos rumores de engaño. Ante las preguntas sobre su situación sentimental, la actriz optó por el silencio absoluto y abordó su vehículo apresuradamente. En su afán por evadir las cámaras, realizó una brusca maniobra en reversa con su camioneta que estuvo a punto de atropellar al cronista que la entrevistaba, quien logró esquivar el rodado a tiempo.