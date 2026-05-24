    • 24 de mayo de 2026 - 10:16

    "¿No querías venir?", el reproche de Mirtha Legrand a Fernán Mirás

    La Chiqui sorprendió al actor que estuvo presente este sábado en la Mesaza, junto a Adrián Suar, Carla Peterson y Lorena Vega.

    Mirtha Legrand y Fernán Mirás.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Mirtha Legrand tuvo como invitados este sábado en su programa al elenco de la obra teatral Sottovoce, nadie puede guardar un secreto: Carla Peterson, Adrián Suar, Fernán Mirás y Lorena Vega.

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    En un momento de la noche, La Chiqui no pudo ocultar la personalidad que la caracteriza y le hizo una tajante pregunta al actor Mirás ya que estuvo varios años sin ir a la mesaza.

    “Hace muchísimo que no venías, ¿no querías venir?“, expresó la conductora en La noche de Mirtha (eltrece). Antes de que Fernán pudiera responder, la diva agregó: ”Viste que hay actores jóvenes que de pronto dicen que no quieren venir, y no vienen".

    Embed - LA NOCHE DE MIRTHA - Programa 23/05/26 - PROGRAMA 20 - TEMPORADA 2026

    Para dar sus razones por las que no pudo presentarse en el programa, Mirás manifestó: “Siempre fue porque estaba filmando o haciendo función en los horarios que iba el programa”.

    Luego de responder a la pregunta de Mirtha, el actor contó que sus hijos mellizos ya tienen 14 años y que son muy auténticos en medio de la edad que transitan.

    Por otro lado, sorprendió a todos en la mesa cuando recordó sus inicios en el mundo artístico. “Yo soy maestro de plástica, a los 11 ya quería estudiar Bellas Artes”.

    “Ahora que terminé dirigiendo cine, me volvió todo lo que había estudiado”, aseguró Fernán por los conocimientos que aplica en el rol actual que ocupa en el teatro. “Ahora que terminé dirigiendo cine, me volvió todo lo que había estudiado”, aseguró Fernán por los conocimientos que aplica en el rol actual que ocupa en el teatro.

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