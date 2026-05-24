"¿No querías venir?", el reproche de Mirtha Legrand a Fernán Mirás

Mirtha Legrand tuvo como invitados este sábado en su programa al elenco de la obra teatral Sottovoce, nadie puede guardar un secreto: Carla Peterson, Adrián Suar, Fernán Mirás y Lorena Vega.
La Chiqui sorprendió al actor que estuvo presente este sábado en la Mesaza, junto a Adrián Suar, Carla Peterson y Lorena Vega.
Mirtha Legrand tuvo como invitados este sábado en su programa al elenco de la obra teatral Sottovoce, nadie puede guardar un secreto: Carla Peterson, Adrián Suar, Fernán Mirás y Lorena Vega.
En un momento de la noche, La Chiqui no pudo ocultar la personalidad que la caracteriza y le hizo una tajante pregunta al actor Mirás ya que estuvo varios años sin ir a la mesaza.
“Hace muchísimo que no venías, ¿no querías venir?“, expresó la conductora en La noche de Mirtha (eltrece). Antes de que Fernán pudiera responder, la diva agregó: ”Viste que hay actores jóvenes que de pronto dicen que no quieren venir, y no vienen".
Para dar sus razones por las que no pudo presentarse en el programa, Mirás manifestó: “Siempre fue porque estaba filmando o haciendo función en los horarios que iba el programa”.
Luego de responder a la pregunta de Mirtha, el actor contó que sus hijos mellizos ya tienen 14 años y que son muy auténticos en medio de la edad que transitan.
Por otro lado, sorprendió a todos en la mesa cuando recordó sus inicios en el mundo artístico. “Yo soy maestro de plástica, a los 11 ya quería estudiar Bellas Artes”.