    • 25 de mayo de 2026 - 14:45

    ¿Quién le hizo la carita? Reina Reech contó una terrible experiencia en el quirófano

    La artista reveló un impactante procedimiento no consentido, del que se enteró por el dolor al salir de la sala de operaciones.

    Reina Reech recordó lo que descubrió tras el procedimiento estético.&nbsp;

    Reina Reech recordó lo que descubrió tras el procedimiento estético. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Reina Reech sorprendió al revelar una alarmante experiencia médica en el ciclo “Más minas que mamás”, junto a su hija Juana Repetto. La reconocida artista relató detalladamente las cirugías estéticas que se realizó a lo largo de su vida, pero hizo especial hincapié en una terrible anécdota ocurrida dentro del quirófano.

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    Durante la charla, Reech recordó el momento en que se sometió a una intervención en el rostro: la nariz que, dijo, la tenía "como chanchito (...) la respingada, que a mí no me gusta"; y levantar apenas el párpado encapotado. Pero descubrió luego que el cirujano a cargo había modificado una zona diferente a las pautadas, sin contar con su autorización previa.

    Cirugía inesperada

    "Lo hizo en el quirófano, sin permiso mío (...) Me cortó acá y me estiró el ojo, para estirarme la mirada, sin permiso (...)", explicó. Y relató que cuando ya estaba fuera de la sala de cirugía y la anestesia comenzaba a disiparse, sintió un fuerte dolor: "¿Qué pasa que me duele tanto acá?" porque para mí era la nariz y un touch en el párpado", rememoró la conductora y coreógrafa mientras señalaba su sien.

    La sorpresa se transformó en angustia al notar el verdadero alcance del procedimiento estético no consensuado. Según explicó la exanimadora infantil, al salir del quirófano se encontró con que tenía un tajo que se extendía desde la parte superior de la sien hasta arriba de la oreja.

    Aunque mantuvo en silencio el nombre del médico, la impactante revelación generó inmediata repercusión, abriendo nuevamente el debate sobre la ética profesional en la medicina estética y los límites de los especialistas en el quirófano. "¡Qué h de p!", fue la calificación de las mujeres tras semejante historia.

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