La Fundación Julio Bocca llega a San Juan con un workshop intensivo

Del 5 al 7 de junio , San Juan recibirá a la Fundación Julio Bocca . De la mano de Allegro Instituto de Danzas, maestros de la prestigiosa institución dictarán en la provincia un workshop intensivo de capacitación y perfeccionamiento técnico en danza clásica, repertorio y jazz , destinado a bailarines y alumnos en formación.

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Esta destacada propuesta se enmarca en la primera edición de "Acción Danza" , una plataforma de formación y desarrollo de proyectos artísticos impulsada por Allegro . El evento cobra una relevancia especial al haber sido declarado de Interés Cultural Provincial por la Legislatura de San Juan y de Interés Cultural Municipal por el Concejo Deliberante de la Capital. Además, el proyecto es posible gracias al apoyo del Programa de Mecenazgo de San Juan y el patrocinio oficial de la Fundación Banco San Juan.

"Hace más de cuatro años que somos estudio homologado por la Fundación Julio Bocca en San Juan. Cuando se suscitó la pandemia, la Fundación lanzó este programa de federalización para buscar distintos puntos en el país que fueran nexo. Tras un vínculo fuerte de cuatro años, presentamos este proyecto al programa de Mecenazgo y el año pasado salió elegido. Traemos una propuesta con el formato de los seminarios intensivos que ellos dan en Buenos Aires ", explicó a DIARIO DE CUYO María Fernanda Palacio, codirectora de Allegro junto a Belén Sánchez.

Para los artistas locales, la llegada de este entrenamiento presencial marca un hito. "Acortamos las distancias y eso, para un bailarín que busca capacitarse, es un ahorro súper importante" , destacó Palacio, quien apuntó que, como broche de oro, el workshop culminará con una muestra final abierta al público en el Hall del Teatro del Bicentenario.

Dos son los docentes que llegarán a la provincia para dictar las clases presenciales:

Coty Rossi (Danza Clásica y Ballet Repertorio): Egresada del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, exintegrante del Ballet del Teatro Argentino de La Plata, asistente del Ballet Argentino de Julio Bocca y actual docente de la Fundación.

Daniel Bartra (Danza Jazz): Bailarín y docente de trayectoria internacional con producciones en el Teatro Colón, creador del Método Bartra, maestro de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y de la Fundación Julio Bocca.

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"El acento está puesto en el acceso directo, aquí en nuestra propia provincia, a maestros que tienen trayectoria altísima y experiencia comprobada. Han sido asistentes de Julio Bocca. Es una capacitación de alto nivel, acá en casa", subrayó Palacio.

Workshop de danza: modalidades y precios

La convocatoria está abierta desde los 8 o 9 años (con un mínimo de tres años de estudio) y sin límite de edad para profesionales o independientes.

Las jornadas de entrenamiento se dividirán por niveles pedagógicos y se desarrollarán en dos sedes para las clases: la sede 1 de Allegro (calle Manuel Zavalla (Cabaña), en Rivadavia. Yy la sede 2 en el espacio La Sala (de puestas escénicas, de Riveros Luna).

Los valores y cargas horarias estructurados para el público general son:

Nivel Principiante - Intermedio: Workshop completo de 8 horas de formación por un valor de $120.000.

Nivel Intermedio - Avanzado: Workshop completo de 12 horas de formación por un valor de $200.000.

Beneficios y Becas: Los alumnos que ya pertenecen al programa virtual homologado de la Fundación Julio Bocca cuentan con una beca. Además, durante el seminario, los maestros seleccionarán a los bailarines con condiciones destacadas para otorgarles becas de formación en Buenos Aires.

Las inscripciones se encuentran abiertas y los cupos son limitados. Los interesados pueden asegurar su lugar hasta el día anterior al inicio del evento comunicándose al teléfono +54 264 526-2214 o por correo electrónico a [email protected].