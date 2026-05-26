Metallica Experience: el metal pesado local vuelve a escena en San Juan

Una banda concertada de músicos sanjuaninos repasará los grandes clásicos de la leyenda estadounidense.

Tributo a Metallica, primera edición. Tuvo lugar el año pasado... y quedaron con ganas de más.

Los amantes del metal en San Juan tienen una cita imperdible. El próximo sábado 30 de mayo llega la segunda edición de "Metallica Experience", un show a cargo de una banda concertada local que repasará los mejores clásicos y los temas más inéditos de la mítica agrupación estadounidense.

image La banda local hará un recorrido por lo mejor del combo norteamericano que pateó el tablero del rock pesado

El proyecto reúne a Lucas Mercado, Matías Verón, Maxi Arias, Gabriel Aballay y Christian Ibaceta. "Son músicos de diferentes bandas que hacemos homenaje a Metallica, la banda más grande y más convocante del metal en la historia", dijo a DIARIO DE CUYO Matías Verón. "El año pasado hicimos el tributo, fue muy convocante y por eso queríamos repetirlo", destacó el integrante de Poder Civil.

La velada contará además con Mavek, la banda soporte invitada que, en la previa, destilará temas propios.

image Mavek hará la previa del tributo a Metallica