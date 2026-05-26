Metallica Experience: el metal pesado local vuelve a escena en San Juan

Los amantes del metal en San Juan tienen una cita imperdible. El próximo sábado 30 de mayo llega la segunda edición de "Metallica Experience", un show a cargo de una banda concertada local que repasará los mejores clásicos y los temas más inéditos de la mítica agrupación estadounidense.
El proyecto reúne a Lucas Mercado, Matías Verón, Maxi Arias, Gabriel Aballay y Christian Ibaceta. "Son músicos de diferentes bandas que hacemos homenaje a Metallica, la banda más grande y más convocante del metal en la historia", dijo a DIARIO DE CUYO Matías Verón. "El año pasado hicimos el tributo, fue muy convocante y por eso queríamos repetirlo", destacó el integrante de Poder Civil.
La velada contará además con Mavek, la banda soporte invitada que, en la previa, destilará temas propios.