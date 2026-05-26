    • 26 de mayo de 2026 - 19:36

    Metallica Experience: el metal pesado local vuelve a escena en San Juan

    Una banda concertada de músicos sanjuaninos repasará los grandes clásicos de la leyenda estadounidense.

    Tributo a Metallica, primera edición. Tuvo lugar el año pasado... y quedaron con ganas de más.&nbsp;

    Tributo a Metallica, primera edición. Tuvo lugar el año pasado... y quedaron con ganas de más. 

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    Por Estela Ruiz M.

    Los amantes del metal en San Juan tienen una cita imperdible. El próximo sábado 30 de mayo llega la segunda edición de "Metallica Experience", un show a cargo de una banda concertada local que repasará los mejores clásicos y los temas más inéditos de la mítica agrupación estadounidense.

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    El proyecto reúne a Lucas Mercado, Matías Verón, Maxi Arias, Gabriel Aballay y Christian Ibaceta. "Son músicos de diferentes bandas que hacemos homenaje a Metallica, la banda más grande y más convocante del metal en la historia", dijo a DIARIO DE CUYO Matías Verón. "El año pasado hicimos el tributo, fue muy convocante y por eso queríamos repetirlo", destacó el integrante de Poder Civil.

    La velada contará además con Mavek, la banda soporte invitada que, en la previa, destilará temas propios.

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    Mavek hará la previa del tributo a Metallica

    Mavek hará la previa del tributo a Metallica

    La cita con la música de Metallica

    Metallica Experience

    • Día: 30 de mayo
    • Lugar: en El Bar del Titi (Av. España y Tacuarí, Rawson)
    • Horario: las puertas abrirán a las 23:00 y el show comenzará puntualmente a la medianoche
    • Entradas: Las entradas anticipadas ya están disponibles en soloentradas.com.ar a un valor promocional de $5.000 para las primeras 30 localidades; luego costarán $7.000. También pueden solicitarse a domicilio sin costo de envío al 2645416415, En taquilla el día del show, el valor será de $13.000.
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