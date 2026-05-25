Tras la consagración de Belgrano, Ulises Bueno cumplió su promesa y fue en bicicleta hasta Alta Gracia

La consagración de Club Atlético Belgrano en el Torneo Apertura desató una verdadera fiesta entre los hinchas celestes. Pero quien llevó la celebración a otro nivel fue Ulises Bueno, que este lunes cumplió una promesa muy especial: viajó en bicicleta hasta Alta Gracia para agradecerle a la Virgen de Lourdes por el título obtenido por el club de sus amores.

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Según contó el propio artista, la promesa nació en pleno partido, cuando Belgrano perdía 2 a 1 frente a Club Atlético River Plate. En medio de la tensión, pidió que el equipo pudiera revertir el resultado y aseguró que, si eso sucedía, al día siguiente pedalearía hasta Alta Gracia.

Fiel a su palabra, el cantante emprendió el recorrido acompañado por hinchas, seguidores y amigos. Entre ellos estuvo Dahyana Terradas, directora de La Popu, quien compartió la travesía en sus redes sociales luego de haber trabajado toda la noche en el Festival del Cuarteto.

“Me estoy por ir en bici hasta Alta Gracia con Ulises a acompañarlo a cumplir su promesa por Belgrano. Situación: dormí dos horas”, escribió la locutora en sus historias de Instagram junto a un video grabado en las calles cordobesas.

Más tarde amplió: “Ayer, cuando Belgrano iba perdiendo, Ulises le hizo una promesa a la Virgencita de Lourdes y dijo que se iba a ir en bici hasta Alta Gracia a agradecerle si ganaban y salía campeón Belgrano. Y a mí no se me ocurrió mejor idea que acompañarlo con dos horas de sueño después de cubrir el Festival del Cuarteto”.

La jornada tuvo además una fuerte carga emocional para el cantante. Este domingo se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Rodrigo Bueno, quien hubiera celebrado sus 53 años. En homenaje a su hermano, Ulises publicó un emotivo reel con imágenes de shows, entrevistas y recuerdos familiares.

“Gracias Belgrano de mi vida, gracias Dios, gracias Potro. Somos campeones”, escribió el artista tras el triunfo del Pirata.

En el video homenaje también se escucha a Ulises interpretar un fragmento de “Te extraño tanto”, mientras recuerda: “Yo siento que la vida me llevó algo muy importante: mi hermano”.