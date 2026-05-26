    • 26 de mayo de 2026 - 22:38

    Una tarde diferente en el Museo Histórico Agustín Gnecco

    Charlas de numismática, talleres de grabado y show musical serán parte de la jornada del 27 de mayo, en el marco del Día de los Museos.

    El Museo Histórico Agustín Gnecco espera al público con actividades especiales el miércoles 27 de mayo.

    El Museo Histórico Agustín Gnecco espera al público con actividades especiales el miércoles 27 de mayo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de las celebraciones extendidas por el Día de los Museos, el Museo Histórico Agustín Gnecco realizará una actividad especial este miércoles 27 de mayo, de 17 a 20 h, invitando a la comunidad sanjuanina a descubrir su valioso patrimonio, con entrada libre y gratuita.

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    Actividades por el Día de los museos

    El cronograma de actividades especiales comenzará formalmente a las 17:30 h con una charla especializada sobre numismática, donde los asistentes podrán conocer la historia económica y social reflejada en las acuñaciones históricas y medallas de su colección. Más tarde, a las 19:00 horas, se dictará un taller interactivo de grabados que permitirá a los interesados un acercamiento práctico y técnico a esta tradicional disciplina de las artes plásticas.

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    Charla, taller y música se entrelazarán con la colección patrimonial del Museo Histórico Agustín Gnecco

    Charla, taller y música se entrelazarán con la colección patrimonial del Museo Histórico Agustín Gnecco

    Asimismo, durante toda la tarde se desplegarán intervenciones de magia que sorprenderán a los visitantes a lo largo del recorrido por las salas coloniales y de exhibición permanente. El broche de oro de la velada estará a cargo de la música en vivo del conjunto local "Low Dúo".

    Desde la organización recuerdan que la entrada a estas propuestas es abierta para todo público. La jornada busca conectar pasado y el presente, a tono con la consigna internacional "Museos uniendo un mundo dividido", en el marco de la agenda sanjuanina coordinada por el Museo Franklin Rawson, con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

    Horarios del Museo Histórico Agustín Gnecco

    Fuera de la actividad especial, el museo histórico provincial puede visitarse de manera gratuita de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 h, y los sábados de 12:00 a 18:00 h.

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