Día de los museos en San Juan: el lunes comienza una seguidilla de actividades gratuitas

El lunes 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos , a nivel internacional. Y si bien San Juan siempre ha adherido a la fecha con diferentes actividades especiales, este año desplegará una agenda extendida, que involucra a más de 30 instituciones públicas y privadas .

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Paseos guiados, charlas, caminatas, visitas dinámicas o inmersivas... la agenda es amplia y diversa , y está pensada para todas las edades y preferencias. Las actividades se desarrollarán a lo largo de dos semanas, en diversos puntos de la provincia, siempre de forma abierta y gratuita. Quienes darán el puntapié inicial serán la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan y el Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco.

Impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte a través del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, la propuesta se alinea con la convocatoria del Consejo Internacional de Museos (ICOM) bajo el lema: “2026: Museos uniendo un mundo dividido”. Este eje busca resaltar a los espacios culturales como puentes sociales capaces de fomentar la inclusión, el diálogo y la paz.

La primera invitación la hará la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Juan . Al mediodía iniciará desde su sede ubicada en Av. Córdoba 139 oeste un recorrido por el “Sendero de la Fraternidad” .

Se trata de una Caminata urbana que une la Sociedad Israelita, el Club Sirio Libanés y el Arzobispado de San Juan de Cuyo, promoviendo diálogo, memoria y encuentro.

La Sociedad Israelita de San Juan se fundó en 1916 y es una asidua generadora de actividades culturales destinadas a todos los ciudadanos.

image Sociedad Israelita de Beneficencia

Por su parte, desde las 17:00 hasta las 20:00 h, el Museo Histórico Agustín Gnecco ofrecerá su muestra "San Juan en el tiempo", “que recorre los momentos significativos que han marcado la vida de los sanjuaninos” a través de objetos que son parte del patrimonio histórico y cultural de la provincia.

Desde el terremoto a la vitivinicultura, desde la llegada del ferrocarril hasta el surgimiento de la primera imprenta local, la visita tiene varias y atrapantes estaciones.

Esta invitación (que se repetirá el 27 de mayo en el mismo horario) incluirá actividades recreativas paralelas, como espectáculos de magia, taller de grabado, charla sobre numismática y diversas propuestas para todo público. La cita es en Mitre 869 este, Capital, donde funciona el Museo Histórico desde 2024.

image Museo Histórico Agustín Gnecco

Para consultar el cronograma completo, los interesados pueden cliquear aquí

Museos: espacios de encuentro y preservación

El Día Internacional de los Museo se celebra desde 1977, todos los 18 de mayo, a iniciativa del Consejo Internacional de Museos (ICOM), que a su vez está celebrando su 80º aniversario.

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El objetivo es dar a conocer la importancia que estas instituciones, públicas, privadas y mixtas, tienen para la sociedad, como “espacios de encuentro y preservación patrimonial”.

Desde entonces, son más de 35.000 los museos de diferentes partes del mundo que organizan agendas especiales para adherir a este festejo global.