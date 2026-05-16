Se busca al nuevo James Bond ¿Quién tendrá licencia para matar?

Amazon MGM Studios inicia formalmente el casting oficial bajo la dirección de Nina Gold para relevar la era de Daniel Craig.

El último James Bond fue Daniel Craig, quien dio vida al agente 007 en cinco películas desde 2006 hasta su despedida en 2021, con "Sin tiempo para morir"

El universo cinematográfico se encuentra en vilo ante el inicio formal de las audiciones que definirán al próximo James Bond. Tras la despedida de Daniel Craig en 2021, la producción ha activado oficialmente la búsqueda del sucesor idóneo para asumir el icónico rol del espía británico.

La ambiciosa tarea de reclutamiento ha sido encomendada a la prestigiosa directora de casting Nina Gold, reconocida por su precisión en éxitos como The Crown y Star Wars. Desde Amazon MGM Studios confirmaron que el proceso ya está en marcha, manteniendo bajo estricto hermetismo los detalles específicos para sorprender a la audiencia global en el momento oportuno. El equipo busca un perfil muy específico: un actor en sus 30 años capaz de sostener el peso del personaje durante la próxima década, apuntando a un estreno proyectado para 2028.

Esta nueva etapa de la franquicia promete un reinicio de alto impacto. La 26° entrega del agente secreto contará con la dirección del aclamado cineasta Denis Villeneuve (Dune), un guion estructurado por Steven Knight y la producción ejecutiva de Tanya Lapointe junto a las firmas Pascal Pictures y Heyday Films.

Los James Bond hasta el momento A lo largo de más de seis décadas, el célebre agente del MI6 ha sido interpretado por seis actores en el canon de la saga cinematográfica:

Sean Connery: El pionero que definió la elegancia y el magnetismo original del personaje. image