    • 17 de mayo de 2026 - 08:52

    El universo de Star Wars toma el Conte Grand, en un ciclo gratuito

    De cara al esperado regreso de la saga a las salas comerciales, la propuesta local combina feria temática y la proyección de "La Venganza de los Sith".

    Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith abrirá el ciclo de cine y feria del Conte Grand, en mayo.

    Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith abrirá el ciclo de cine y feria del Conte Grand, en mayo.

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    Por Estela Ruiz M.

    El Centro Cultural Conte Grand se prepara para recibir al fandom de Star Wars el domingo 24 de mayo con el lanzamiento de su ciclo de cine mensual. La estrella del la primera jornada será Episodio III, de cara al inminente estreno de la franquicia en las salas comerciales -Star Wars: The Mandalorian and Grogu-, el 21 de mayo.

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    "La idea es volver un poquito a estos encuentros de cómics y películas que tienen que ver también con toda una generación, pasada y presente", destacó en diálogo con DIARIO DE CUYO Laura Ramos, productora general del evento.

    Más que una película

    La propuesta no se limita solo a la pantalla. Desde las 16:00 h, el público podrá disfrutar de una feria temática con expositores, productos de nicho, merchandising y un ambiente diseñado para la comunidad nerd y geek. Una muy buena previa para "calentar el ambiente".

    Sobre las 20:00 h empezará Episodio III, y la elección del título no es casual. Según la organizadora, responde a un deseo de volver a las raíces de la historia.

    "Consideramos fundamental empezar por el principio de la historia, para conocer a los personajes desde sus inicios y entender cómo se genera toda la trama posterior. Es abrir un poco el cajón de los recuerdos, para que el público pueda ver las nuevas series o películas con una visión renovada y resignificada", expresó Ramos acerca de esta obra maestra.

    "Queremos revitalizar el cine, todo el ritual y todo lo que se genera a partir de ahí", agregó Ramos, subrayando la dinámica distendida del ciclo. "Que los fans se vengan un poco antes para chusmear un poquito las cositas de la feria, que también tienen que ver con el universo, y luego que puedan ver la peli comiendo algo rico, charlando con amigos y compartiendo el espacio", marcó.

    El ciclo de cine planea continuar durante los próximos dos meses, con títulos y fechas aún sin definir, pero con el objetivo de consolidar un espacio de encuentro para la cultura pop en la provincia.

    mayo 24 STARS WARS
    Star Wars Episodio III será la primera película del ciclo de cine que planea el Centro Cultural Conte Grand

    Star Wars Episodio III será la primera película del ciclo de cine que planea el Centro Cultural Conte Grand

    Un episodio clave

    Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith narra el capítulo final de las precuelas, donde la guerra entre los Jedi y los Separatistas llega a su clímax. La trama se centra en la caída de Anakin Skywalker hacia el Lado Oscuro, influenciado por el Canciller Palpatine, y culmina con la trágica ejecución de la Orden 66, que marca el exterminio de los Jedi y el nacimiento del Imperio Galáctico.

    Es fundamental en la saga porque representa el "principio del fin" y el origen del villano más icónico, Darth Vader. Para Laura Ramos, es la pieza base que permite entender a los personajes desde su inicio, resignificando la historia para comprender mejor las nuevas series y películas actuales.

    La cita en el Centro Cultural Conte Grand

    Star Wars, Episodio III

    • Fecha: domingo 24 de mayo
    • Lugar: Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras)
    • Horario: Feria Temática: desde las 16:00 h. Proyección: 20:00 h
    • Entrada: libre y gratuita

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