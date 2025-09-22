Lo nuevo de Star Wars: “The Mandalorian and Grogu” ya tiene tráiler y poster oficiales Se trata del flamante adelanto de la película que estrenará en mayo de 2026, que incluye el regreso de la Razor Crest, Grogu interactuando con nuevos amigos Anzellan y batallas espectaculares.

Una nueva aventura galáctica está por comenzar. Lucasfilm ha revelado el tráiler y póster de “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, la esperada película que estrenará en mayo de 2026 y que marcará el regreso de Star Wars a la gran pantalla. Esta épica historia continúa las aclamadas aventuras del cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin y su joven aprendiz, Grogu, conocidos por la exitosa serie de Disney+.

La cinta cuenta con el regreso de Pedro Pascal en el papel principal de Din Djarin, El Mandaloriano. A él se une la legendaria Sigourney Weaver como la Coronel Ward, líder de los Adelphi Rangers de la Nueva República. Otros talentos confirmados incluyen a Jeremy Allen White como Rotta the Hutt, el hijo de Jabba the Hutt, y Jonny Coyne interpretando a un señor de la guerra imperial.

La dirección está a cargo de Jon Favreau, quien también produce junto a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce. La banda sonora corre a cargo del talentoso Ludwig Göransson, quien ya ha cautivado a los fans con su música en la serie. El guion es coescrito por Jon Favreau y Dave Filoni, asegurando la continuidad y la esencia que los seguidores adoran.

La película ha sido filmada para IMAX, prometiendo visuales espectaculares de una galaxia muy, muy lejana; una propuesta inmersiva para quienes tengan la posibilidad de verla en ese formato, aunque también será un plato fuerte para todas las salas de cine. Paciencia y ¡que la fuerza te acompañe hasta el estreno!

Una misión más épica

Tras la caída del cruel Imperio, los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República se esfuerza por proteger los logros de la Rebelión, y para ello, recluta la ayuda del legendario Din Djarin, y su joven y sensible aprendiz, Grogu. Juntos, se embarcarán en su misión más trascendental hasta el momento, enfrentándose a nuevas amenazas y mostrando un Grogu con un mayor dominio de sus habilidades con la Fuerza.

¡Mirá el tráiler de la película que estrenará el 21 de mayo de 2026 en los cines!