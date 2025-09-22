Pampita fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque El hecho ocurrió en momentos en que la modelo se encuentra en España por compromisos laborales.

Causó revuelo el robo en la casa de Carolina Pampita Ardohain en el exclusivo Barrio Parque. La modelo se encuentra de viaje cumpliendo con compromisos laborales en España.

La noticia se conoció primero en una primicia de Rotativo del Aire de Radio Rivadavia. El periodista Rodrigo Porto fue quien brindó detalles iniciales. La vivienda, ubicada en la emblemática calle Juez Tedín en su intersección con Miguel Cané, se convirtió en escenario de un asalto que apunta a una planificación precisa.

La información que trascendió indica que los asaltantes lograron llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte y objetos de valor. Este detalle refuerza la hipótesis de que los delincuentes conocían de antemano la ausencia de Pampita y calcularon el momento exacto para actuar.

Las autoridades ya se encuentran investigando el hecho. La suma de dinero y los objetos sustraídos todavía permanecen en reserva para no entorpecer la investigación, pero la magnitud del robo obligó a reforzar las alertas en la zona.

Cabe recordar que Pampita se mudó a esa propiedad luego de haber estado varios años en una impactante casa sobre la avenida Libertador, con tres pisos, siete dormitorios y 11 baños. En ese inmueble se encontraba conviviendo con Roberto García Moritán, pero según ellos mismos confirmaron a los medios en ese entonces, la propiedad les quedó grande ya que los hijos del empresario no iban tan seguido a quedarse a dormir, como habían especulado en un principio.

Fue entonces que se mudaron al domicilio de la calle Juez Tedín y Miguel Cané, en una zona donde se encuentran, entre otras figuras, Susana Giménez y Marcela Tinayre. Luego, llegó la separación del empresario en medio de un escándalo de infidelidad.

Se trata de una casa antigua con espacios amplios, pero con diseño contemporáneo. Desde su imponente puerta de entrada se percibe la calidad del estilo arquitectónico. El ambiente de living/comedor es abierto, integrando grandes ventanales corredizos que conectan directamente con el jardín trasero, brindando abundante luz natural. El interior se destaca por pisos de mármol que atraviesan varios ambientes, habitaciones espaciosas, y una sala de juegos pensada para su dinámica familiar con sus cuatro hijos.