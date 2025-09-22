Shakira agotó la preventa para su tercer show en Vélez: ya están disponibles las entradas La superestrella colombiana agotó en tiempo récord los tickets para sus conciertos.

Este lunes comenzó la venta general para el tercer show de Shakira en Estadio Vélez. Las entradas están disponibles únicamente en entradauno.com con todos los medios de pago.

Luego de agotar las entradas para sus conciertos del 8 y 9 de diciembre en Estadio Vélez en medio de un furor total, la superestrella global Shakira sumó a pedido del público, un tercer concierto para el jueves 11 de diciembre.

Este es el 5to show en el año de Shakira en Argentina. En marzo se presentó en Campo Argentino de Polo con dos shows impecables agotando todas las localidades.

La locura en la venta de entradas confirma una vez más el estrecho vínculo que Shakira tiene con nuestro país, siendo el elegido para cerrar la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” que en este regreso llevará por subtítulo “Estoy Aquí”, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional.

En su paso por Latinoamérica Shakira logró un récord de estadios sold out, convocando a más de 1 millón de personas y generando un impacto económico sin precedentes en cada ciudad que visitó. Con este tour la cantante colombiana se ubica en el #2 del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025 superando a Paul McCartney y Bruno Mars, según el informe de Billboard Boxscore, siendo además la única latina incluida en el chart.

Estas presentaciones convierten a Shakira en un fenómeno cultural, reafirmando su lugar como la artista femenina latina más importante de todos los tiempos y una de las cantantes más poderosas e influyentes del mundo.

Los shows de Shakira son de una magnitud deslumbrante, con una producción visual de primer nivel y un repertorio que incluye las mejores canciones de su trayectoria: “La Tortura”, “Ojos Así”, “Monotonía”, “La Bicicleta”, “Te Felicito”, “Shakira-BZRP Music Session #53”, entre muchas otras. En algunos de sus conciertos contó con la participación de grandes artistas invitados: Carlos Vives, Maluma, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Ozuna (los últimos 3 estuvieron presentes en sus recientes shows en Miami).