La Fiesta Provincial del Chivo ya tiene fecha: con más de 100 animales en parrilla, los detalles del evento en Valle Fértil

En 2004, en el interior de una gran pileta en donde era el Camping de La Majadita, en Valle Fértil, se llevó a cabo la primera edición de la Fiesta Provincial del Chivo . Veintidós años después el evento es una tradición en la localidad vallista que año tras año se alista para recibir a cientos de turistas que llegan atraídos por el sabor y la diversidad de propuestas que ofrece el evento.

Este año no será la excepción y desde la comisión organizadora ya están definiendo los detalles palpitando la vigésimo primera edición.

La cita será el 18 de julio, en la previa al Dia del Amigo, en el Predio Oscar Luis , un espacio que por tercera vez albergará el evento. Tadeo Fernández, responsable de la comisión organizadora, detalló en diálogo con DIARIO DE CUYO que están muy avanzados en los preparativos, ya que pretenden decidir a cientos de personas ese día en la localidad.

“Esta fiesta inició con mi padre Lindor Fernández, quien comenzó a hacerla junto con la municipalidad. Desde ese entonces los estoy acompañando, la fiesta tiene 24 años y yo tengo 28. Toda mi vida estuve vinculado al evento y es un orgullo para mi poder organizarlo”, comentó el joven.

Mientras se van definiendo detalles de la fiesta, Tadeo adelantó algunas de las novedades que tendrá la actual edición.

Los Mellizos Díaz y Tres para el Canto, entre los artistas confirmados

El presupuesto de este año, como el que han manejado gran parte de los eventos departamentales, es bastante limitado, lo que ha llevado a la comisión organizadora a tener que cerrar con artistas conforme a los números. Tadeo destacó que si bien siempre el sueño y el anhelo es poder contar con artistas nacionales de primer nivel y reconocimiento, muchas veces los costos los exceden, lo que no implica que aun así armarán una grilla de gran nivel artístico.

En ese sentido, confirmó que el número principal estará en mano de los Mellizos Díaz, la joven promesa tucumana que con su música y talento han logrado conquistar escenarios en distintas provincias y su participación en la Fiesta Provincial del Chivo será la primera en San Juan. El dúo conformado por los hermanos Javier y Daniel se caracterizan por interpretar lo mejor del folclore norteño y festivalero, por lo que serán los encargados del ritmo y el baile en el gran evento vallista.

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Además, estarán acompañando en la grilla los artistas orgullo de Valle Fértil, Tres para el Canto. Tadeo adelantó que además estarán llegando artistas de La Rioja y se contará con la presencia de distintas academias de danza del departamento que deleitarán con sus cuadros folclóricos. El detalle de la grilla se irá informando por los medios oficiales de la fiesta.

Contener los aumentos y mantener precios populares, el desafío para la Fiesta Provincial del Chivo

La fiesta no solo es importante para el departamento debido a su trayectoria y a lo que implica para la comunidad en concepto de identidad, sino que también es muy convocante, registrando una importante presencia de turistas que desde mucho tiempo antes se agendan la fecha para poder llegar hasta La Majadita. Con el objetivo de no perder el interés del público, desde la comisión se analiza por estas horas cuáles serán los costos que se manejarán tanto en la entrada como en el valor de las distintas opciones gastronómicas, donde el chivo asado pica en punta.

“La idea es tratar de manejar los mismos precios que tuvimos el año pasado. Quizás haya una variante, pero la idea es respetar más o menos una línea de lo que veníamos cobrando hace un año en cuanto a comida. Para dar un ejemplo, una docena de pasteles estaba entre 9.000 y 10.000 pesos y seguramente lo dejemos en ese valor; pero el chivo lo vamos a tener que actualizar porque los valores han aumentado”, destacó el joven desde la organización.

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Para tener una idea, durante la edición del año pasado el chivo entero asado con ensalada y pan tenía un costo de $100.000, pero solo en animal se estaba consiguiendo sobre los 65.000 con los productores locales. Actualmente lo están ofreciendo entre 75.000 y 80.000 pesos. En ese estudio se encuentran actualmente en la comisión, para definir el valor antes de comenzar con la toma de reservas, ya que estiman que este año estarán entre los 100 y 120 animales en parrilla.

En torno a lo que es la entrada, el valor final aún no se define. Sin embargo, Tadeo señaló que podría rondar los $10.000, pero el valor final se estará informando más próximo a la fecha de la fiesta.

Una Fiesta Provincial del Chivo que se financie sola, el sueño de Tadeo

Tadeo Fernández está hace tres años a cargo de la comisión que organiza la fiesta. Desde niño vio como su padre pasaba noches y días yendo de un sitio a otro, hablando con distintas personas y gestionando para poder concretar cada año la fiesta que se volvió una tradición no solo en el departamento, sino en la provincia.

Hoy en día, junto con su hermano sienten tener sobre sus hombros la responsabilidad de que la fiesta no muera, sino que por el contrario se consolide y crezca. Sobre este punto el joven comenta: “La fiesta ha tenido un momento que se ha popularizado mucho. También tuvo sus peores momentos. Con el paso del tiempo tuvo un declive, y de ahí en adelante comenzamos los jóvenes a darle el empujón de energía que debe tener esto. Estamos reflotando y el año pasado fue la primera vez que se ha hizo prácticamente autosustentable el evento. Mi sueño es que el festival sea independiente de todas las cuestiones, que se pague solo”.

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Actualmente el evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de la provincia, como de la Municipalidad de Valle Féritl. Pese a ello, los recursos terminan siendo limitados. En las proyecciones de Tadeo la fiesta no solo alcanza una mayor visibilización por fuera de las fronteras provinciales, sino que además puede ofrecer la oportunidad a todos los artistas locales que ser parte de la grilla.

“Mi sueño es tener tres días de festival, que sea mucho más grande de lo que es hoy. De ahí en adelante el objetivo principal hoy como comisión, silo podemos comprar con los sueños, es poner en condiciones el predio y que la fiesta siga creciendo”, finalizó el joven.

Toda la información sobre la Fiesta Provincial del Chivo se estará compartiendo en las redes sociales del evento @fiestadelchivolamajadita o comunicandose al número 2645288471.