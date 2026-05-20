Furor por María Becerra en Buenos Aires: agotó seis shows y vendió más de 90 mil entradas

La Nena de Argentina confirmó un presente imparable con su “QUIMERA TOUR”, que tendrá una impactante propuesta 360° en noviembre.

Maria Becerra volvió a demostrar el enorme fenómeno popular en el que se convirtió. La artista agotó las seis fechas anunciadas en el Arena de Buenos Aires para noviembre y alcanzó una cifra impactante: más de 90 mil entradas vendidas en tiempo récord.

Los conciertos, programados para el 13, 14, 15, 17, 18 y 19 de noviembre, ya aparecen completamente sold out y consolidan uno de los anuncios musicales más fuertes del año en la Argentina.

La gira “QUIMERA TOUR” llegará con una puesta especialmente diseñada en formato 360°, una modalidad que permitirá una experiencia mucho más cercana e inmersiva para el público. El show buscará trasladar al escenario el universo conceptual del disco “QUIMERA”, con una producción ambiciosa y una fuerte apuesta visual.

El furor por conseguir entradas fue inmediato desde el inicio de la venta y miles de fanáticos colapsaron las plataformas para asegurarse un lugar en alguno de los conciertos. En pocas horas, todas las funciones quedaron agotadas.

El gran momento de María Becerra El presente de Maria Becerra atraviesa uno de sus puntos más altos. Con una carrera internacional en expansión y una conexión cada vez más fuerte con sus seguidores, la cantante continúa rompiendo récords y sumando hitos en la escena musical latina.