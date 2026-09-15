Polémica en Gran Hermano: una exparticipante fue acusada de xenofobia por un comentario sobre Yipio

La definición de Gran Hermano: Generación Dorada sumó una nueva polémica fuera de la casa. Esta vez, la protagonista fue Lola Tomaszeuski, exparticipante de esta edición, luego de realizar un comentario sobre la posibilidad de que Yisela “Yipio” Pintos, nacida en Uruguay, se consagre campeona del reality argentino.
“¿Que gane alguien de Argentina?”, planteó Tomaszeuski al referirse a la definición del programa. La frase comenzó a circular rápidamente en redes sociales y provocó opiniones enfrentadas: mientras algunos usuarios la interpretaron como una preferencia vinculada al país donde se realiza el reality, otros la señalaron directamente como un comentario xenófobo por poner el foco en la nacionalidad de Yipio.
Yipio llegó a la final y reavivó la discusión Argentina-Uruguay
La controversia tomó todavía más fuerza porque Yipio ya está entre las dos últimas participantes de Gran Hermano. Tras la eliminación de Charlotte, la comediante uruguaya consiguió su lugar en la gran final y definirá el título frente a Sol, en un mano a mano que cerrará esta edición del reality.
El recorrido de Yipio tuvo varios giros. Meses atrás había abandonado temporalmente la competencia por una situación vinculada con la salud de su madre, pero posteriormente regresó mediante el repechaje, donde fue la participante más votada. Desde entonces logró reconstruir su paso por la casa hasta quedar a un solo paso de consagrarse campeona.
Su nacionalidad agrega un ingrediente especial a la definición. Las dos ediciones anteriores del Gran Hermano argentino fueron ganadas por participantes uruguayos: Bautista Mascia y Santiago “Tato” Algorta. Una victoria de Yipio significaría, por lo tanto, un tercer triunfo consecutivo para Uruguay en el reality argentino.
Por eso, el comentario de Tomaszeuski dividió rápidamente las opiniones. Para algunos espectadores, pedir que gane una participante argentina forma parte de una identificación nacional con el programa; para otros, poner el foco en el país de origen de Yipio para cuestionar una eventual victoria resulta discriminatorio, especialmente cuando la uruguaya ya alcanzó la instancia decisiva y definirá el premio frente a Sol.