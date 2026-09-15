Polémica en Gran Hermano: una exparticipante fue acusada de xenofobia por un comentario sobre Yipio

Lola Tomaszeuski generó fuertes repercusiones al plantear que prefería que el reality lo ganara alguien de Argentina. La frase apuntó a la posibilidad de que un participante uruguayo vuelva a quedarse con el título.

La definición de Gran Hermano: Generación Dorada sumó una nueva polémica fuera de la casa. Esta vez, la protagonista fue Lola Tomaszeuski, exparticipante de esta edición, luego de realizar un comentario sobre la posibilidad de que Yisela “Yipio” Pintos, nacida en Uruguay, se consagre campeona del reality argentino.

“¿Que gane alguien de Argentina?”, planteó Tomaszeuski al referirse a la definición del programa. La frase comenzó a circular rápidamente en redes sociales y provocó opiniones enfrentadas: mientras algunos usuarios la interpretaron como una preferencia vinculada al país donde se realiza el reality, otros la señalaron directamente como un comentario xenófobo por poner el foco en la nacionalidad de Yipio.

LOLA: "Yo quiero que gane una Argentina"Del Moro, odiado #GranHermano https://t.co/0bYuKGqZfA — Gotii (@gotii_cm) September 15, 2026

Yipio llegó a la final y reavivó la discusión Argentina-Uruguay La controversia tomó todavía más fuerza porque Yipio ya está entre las dos últimas participantes de Gran Hermano. Tras la eliminación de Charlotte, la comediante uruguaya consiguió su lugar en la gran final y definirá el título frente a Sol, en un mano a mano que cerrará esta edición del reality.

El recorrido de Yipio tuvo varios giros. Meses atrás había abandonado temporalmente la competencia por una situación vinculada con la salud de su madre, pero posteriormente regresó mediante el repechaje, donde fue la participante más votada. Desde entonces logró reconstruir su paso por la casa hasta quedar a un solo paso de consagrarse campeona.