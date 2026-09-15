    • 15 de septiembre de 2026 - 18:55

    Ley de Mecenazgo: nueva convocatoria en San Juan

    Hasta el 4 de octubre, artistas e instituciones locales podrán postular para obtener financiamiento privado para sus proyectos.

    El Museo del Vino, obra teatral, una de las propuestas que resultó seleccionada por Ley de Mecenazgo en 2025 y que sigue en cartel, con el patrocinio de Fundación Banco San Juan.&nbsp;

    El Museo del Vino, obra teatral, una de las propuestas que resultó seleccionada por Ley de Mecenazgo en 2025 y que sigue en cartel, con el patrocinio de Fundación Banco San Juan. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan dio inicio a la Convocatoria 2026 del Régimen de Promoción Cultural, más conocido como Ley de Mecenazgo. A través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la iniciativa busca conectar proyectos artísticos con el financiamiento del sector privado, estimulando la economía creativa y fortaleciendo las industrias culturales.

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    El alcance del programa es amplio y contempla múltiples campos de acción, entre los que figuran:

    • Artes visuales y escénicas: música, danza, teatro, artesanías y literatura (poesía y narrativa).

    • Producción y tecnología: artes audiovisuales, arte digital y creación de contenidos para medios.

    • Identidad: rescate y puesta en valor del patrimonio cultural.

    Esta propuesta, amparada bajo la Ley Provincial N.º 2197-F, está orientada a personas físicas mayores de edad e instituciones sin fines de lucro que cuenten con al menos tres años de residencia acreditada en San Juan. Cada postulante podrá enviar hasta dos proyectos, aunque solo uno podrá ser acreedor del beneficio. Para los creativos individuales, el techo de financiamiento alcanzará los $6.000.000 por iniciativa aprobada.

    Las evaluaciones estarán a cargo del Consejo de Mecenazgo Cultural, órgano que valorará el mérito artístico y el impacto socio-cultural de cada propuesta. Esta nueva edición pretende consolidar el camino trazado en su convocatoria previa, en la que se receptaron 254 solicitudes y se logró concretar el respaldo económico de 56 proyectos de la comunidad.

    2.Completar la solicitud en línea: hasta el 4 de octubre de 2026

    Rellenar el formulario de inscripción digital con los datos correspondientes del proyecto y adjuntar la documentación que certifique los tres años de residencia mínima en San Juan.

    3.Evaluación técnica y documental: del 5 al 31 de octubre de 2026

    Durante este período, el Consejo de Mecenazgo Cultural llevará a cabo la revisión de papeles e idoneidad de las propuestas presentadas.

    4.Publicación de resultados: a partir de la primera quincena de noviembre

    Conocer la lista oficial de seleccionados. Los proyectos beneficiados tendrán un margen de hasta 24 meses para concretar su ejecución.

    Informes y consultas

    Para resolver dudas o recibir asistencia sobre el proceso, la Dirección de Acción Cultural mantendrá habilitados sus canales institucionales:

    • El correo electrónico [email protected]
    • Línea de WhatsApp 2644552039 (únicamente mensajes)

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