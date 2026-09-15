Ley de Mecenazgo: nueva convocatoria en San Juan

Hasta el 4 de octubre, artistas e instituciones locales podrán postular para obtener financiamiento privado para sus proyectos.

El Museo del Vino, obra teatral, una de las propuestas que resultó seleccionada por Ley de Mecenazgo en 2025 y que sigue en cartel, con el patrocinio de Fundación Banco San Juan.

El Gobierno de San Juan dio inicio a la Convocatoria 2026 del Régimen de Promoción Cultural, más conocido como Ley de Mecenazgo. A través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la iniciativa busca conectar proyectos artísticos con el financiamiento del sector privado, estimulando la economía creativa y fortaleciendo las industrias culturales.

El alcance del programa es amplio y contempla múltiples campos de acción, entre los que figuran:

Artes visuales y escénicas: música, danza, teatro, artesanías y literatura (poesía y narrativa).

Producción y tecnología: artes audiovisuales, arte digital y creación de contenidos para medios.

Identidad: rescate y puesta en valor del patrimonio cultural. Esta propuesta, amparada bajo la Ley Provincial N.º 2197-F, está orientada a personas físicas mayores de edad e instituciones sin fines de lucro que cuenten con al menos tres años de residencia acreditada en San Juan. Cada postulante podrá enviar hasta dos proyectos, aunque solo uno podrá ser acreedor del beneficio. Para los creativos individuales, el techo de financiamiento alcanzará los $6.000.000 por iniciativa aprobada.

Las evaluaciones estarán a cargo del Consejo de Mecenazgo Cultural, órgano que valorará el mérito artístico y el impacto socio-cultural de cada propuesta. Esta nueva edición pretende consolidar el camino trazado en su convocatoria previa, en la que se receptaron 254 solicitudes y se logró concretar el respaldo económico de 56 proyectos de la comunidad.

Ley de Mecenazgo: cómo participar 1.Revisión de bases y condiciones: requisito previo Ingresar al enlace oficial provisto por el Ministerio para consultar detalladamente la normativa de la Ley Provincial N.º 2197-F y verificar los criterios de elegibilidad.