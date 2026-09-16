    • 16 de septiembre de 2026 - 17:43

    Juan Minujín, con Angelina Jolie y Salma Hayek en Nueva York

    Tras la premiére, Without Blood -dirigida por Jolie y protagonizada por los intérpretes latinos- calienta motores para su estreno el 18 de septiembre.

    Juan Minujín, Salma Hayek y Angelina Jolie, durante la reciente presentación del film en Nueva York.&nbsp;

    Juan Minujín, Salma Hayek y Angelina Jolie, durante la reciente presentación del film en Nueva York. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El actor argentino Juan Minujín desembarcó en la escena cinematográfica como parte del elenco principal de Without Blood, largometraje dirigido por la estrella estadounidense Angelina Jolie. En esta superproducción dramática, el intérprete local comparte con las estrellas mexicanas Salma Hayek y Demián Bichir.

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    Luego del primer impacto alcanzado durante su exhibición en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2024, el equipo se reencontró en Nueva York para realizar la premiere oficial del proyecto. Esta presentación marca la antesala del estreno en Estados Unidos, el 18 de septiembre; antes de su arribo a Latinoamérica, con fecha a confirmar.

    "Ayer premiere de Without Blood en NY. Tengo una felicidad tan enorme por este estreno! Trabajar con estos artistas que admiro tanto y que tienen una calidad humana fuera de serie. La sensibilidad, el talento y la inteligencia de Angelina J para dirigir y contar historias no tienen límites. Salma y Damián están extraordinarios. Estoy profundamente orgulloso y agradecido de haber formado parte. La película es hermosa y tremenda", escribió el actor argentino en sus redes.

    Traumas de la guerra al cine

    La obra está inspirada en la famosa novela del escritor italiano Alessandro Baricco. La trama indaga en los traumas psíquicos, emocionales y colectivos que provocan los conflictos bélicos.

    "Without Blood narra la historia de Nina, quien busca venganza años después de sobrevivir a la trágica masacre de su familia tras un sangriento conflicto armado". En esta historia, Minujín es Salinas, uno de los personajes clave involucrados en oscuros acontecimientos del pasado.

    La productora, Fremantle, ha mantenido un absoluto hermetismo sobre el set, más allá de la difusión del tráiler oficial, centrado en Hayek y Bichir. Las filmaciones principales se realizaron bajo estrictos protocolos de confidencialidad en los históricos estudios de Cinecittà en Roma y en zonas de la región de Apulia, Italia.

    Minujín, sobre Angelina Jolie

    En relación con la labor de la cineasta al frente del set, el intérprete no escatimó elogios para la realizadora. Asimismo, contó que la experiencia de rodar bajo sus órdenes fue "muy especial" y subrayó la cercanía lograda durante el rodaje. "Muy rápidamente se te va esta imagen que uno tiene de ella como un ícono, y empieza a ser una compañera de trabajo, una directora con la que uno está compartiendo el set 12 horas por día", había dicho el artista a La Nación, en una charla en la que definió al proyecto como "una experiencia espectacular" que le permitió aprender de otras metodologías de actuación.

    Minuj&iacute;n&nbsp; y la directora, Angelina Jolie, en la previa de Toronto

    Minujín y la directora, Angelina Jolie, en la previa de Toronto

    No es la primera vez que el argentino se codea con estrellas. El actor que hizo de un joven Jorge Bergoglio en Los dos Papas, de Fernando Mirelles -protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce- trabajó también en Focus, con Will Smith y Margot Robbie, en 2014, adonde llegó a través de un casting.

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