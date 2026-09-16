Georgina Barbarossa recordó el acoso que sufrió de Jorge Porcel: "Me tocó sin mi consentimiento"

La biopic sobre Moria Casán volvió a poner bajo la lupa algunos aspectos del mundo del espectáculo de décadas pasadas y, entre las figuras retratadas, aparece Jorge Porcel . A partir de la repercusión de la producción, distintas artistas recordaron experiencias laborales con el humorista. Entre ellas, Georgina Barbarossa relató situaciones de acoso que, según contó, sufrió cuando daba sus primeros pasos en televisión.

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Durante su participación en SQP, por América TV , Barbarossa recordó un episodio que la llevó a retirarse llorando del camarín. “Un día que el gordo me había tocado el culo horrible, de una manera espantosa que ni voy a contar, me fui llorando al camarín”, relató la conductora, al describir una situación que, según su testimonio, ocurrió cuando era muy joven.

La actriz explicó que en ese momento atravesaba dificultades económicas junto a su entonces marido, Miguel “Vasco” Lecouna , por lo que no tenía la posibilidad de abandonar sus trabajos. Después de contarle lo ocurrido a Carmen Vallejo, encontró en ella una persona que decidió acompañarla durante las escenas que compartieran con Porcel.

“A partir de ahora, en todos los sketch voy a estar yo al lado tuyo”, recordó Barbarossa que le dijo Vallejo. Según su relato, la actriz cumplió con aquella promesa y permanecía junto a ella durante las grabaciones. “Iba Carmen Vallejo, que la amo a ella y a Selva, y se paraba al lado y me cuidaba”, contó.

Años después, Barbarossa volvió a coincidir laboralmente con Porcel. En ese momento estaba embarazada y nuevamente atravesaba una situación económica complicada , por lo que aceptó incorporarse a Las gatitas y los ratones de Porcel.

“Cuando me quedé embarazada, que tampoco teníamos un mango, tuve que ir a trabajar”, explicó. La experiencia fue definida por la conductora como “un pan amargo” y aseguró que las situaciones incómodas continuaron incluso durante su embarazo.

Barbarossa aclaró que no suele referirse de manera negativa a personas fallecidas, pero hizo una fuerte referencia al humorista al recordar lo que había vivido. “No me gusta hablar de las personas muertas”, señaló antes de expresar su enojo por aquellos episodios.

Consultada sobre Carmen Barbieri, expareja de Porcel y amiga suya, Barbarossa explicó que nunca le contó lo ocurrido. “Ella estaba tan enamorada que qué le voy a decir”, sostuvo. Y agregó: “¿Le iba a decir ‘tu novio era un asqueroso, un degenerado?’”.

La conductora también diferenció la valoración intelectual que tenía sobre Porcel de las situaciones que, según su testimonio, protagonizó con ella. “Era un tipo muy culto, pero de repente, hablando así, después se zarpaba. Lo hacía. Yo doy fe. Conmigo sí lo hizo”, afirmó.

Otras mujeres también contaron experiencias con Porcel

El relato de Barbarossa se sumó a otros testimonios de mujeres que trabajaron junto a Porcel y que, en distintos momentos, describieron situaciones de malos tratos o acoso. Una de ellas fue Sandra Míguez, quien integró uno de los elencos del humorista.

Míguez sostuvo que se sintió “reflejada” al escuchar a Barbarossa y recordó que había llegado al programa con expectativas de trabajar en Miami y participar de giras. Sin embargo, aseguró que se encontró con una situación completamente diferente y definió a Porcel como “una persona que nos quitó trabajo”.

La exintegrante del elenco también relató que junto con Judith Gabbani habría presenciado situaciones de acoso hacia otras mujeres. “Tengo una imagen grabada con Judith Gabbani, las dos escondidas detrás de un panel y viendo los acosos que le hacía a un montón de chicas”, recordó.

En tanto, Sandra Villarruel respaldó la posibilidad de que las mujeres de aquella generación puedan contar ahora experiencias de acoso y humillación. Aclaró que no fue testigo de una situación de acoso protagonizada directamente por Porcel, aunque sí aseguró haber presenciado malos tratos hacia compañeras de elenco.

Villarruel también habló sobre comentarios relacionados con los cuerpos de las mujeres y agresiones verbales que, según su testimonio, tuvieron como destinatarias a distintas figuras del ambiente. Además, aseguró haber visto a madres que llevaban a sus hijas hasta la puerta de la oficina del humorista. Ante la consulta sobre si se refería a situaciones de índole sexual, respondió: “Exacto”.

Por su parte, Susana Giménez, cuya relación laboral con Porcel también volvió a quedar expuesta a partir de la biopic de Moria Casán, había definido años atrás su experiencia con el humorista de manera negativa. “No era un tipo agradable. No era buen compañero”, sostuvo la conductora.

Barbarossa contó además que recién pudo elaborar lo ocurrido en terapia, muchos años después de aquellas experiencias. Sus declaraciones volvieron a poner en discusión las condiciones laborales y las conductas naturalizadas dentro de la televisión y el espectáculo argentino durante una época en la que, según los testimonios de distintas artistas, situaciones de acoso y maltrato podían quedar silenciadas.